ابوظہبی، 14 جولائی، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی سے ٹیلیفون پر گفتگو کی۔
گفتگو کے دوران شیخ عبداللہ بن زاید نے نبیل فہمی کو عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نئی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے کی مجموعی صورتحال اور تازہ علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا، جبکہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے قیام کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔