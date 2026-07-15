صدر شیخ محمد بن زاید کی قطر کے امیر سے تعزیت، مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے لیے دعائے مغفرت

دوحہ، 15 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے بدھ کے روز قطر کے امیر عزت مآب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
دوحہ کے لوسیل پیلس میں ہونے والی تعزیتی ملاقات کے دوران صدر شیخ محمد بن زاید نے آل ثانی خاندان اور قطر کی عوام سے بھی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔
اس موقع پر قطر کے امیر عزت مآب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صدر شیخ محمد بن زاید کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ قطر اور اس کی عوام کے ساتھ اظہارِ یکجہتی اور برادرانہ جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید کے ہمراہ تعزیت کے لیے آنے والے وفد میں دبئی کے ولی عہد، نائب وزیراعظم اور وزیر دفاع عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، ابوظہبی کے نائب حکمران اور قومی سلامتی کے مشیر عزت مآب شیخ طحنون بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ سلطان بن حمدان النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان کے علاوہ متعدد وزرا اور اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔