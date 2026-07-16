عجمان، 16 جولائی، 2026 (وام) -- عجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور ایمریٹس آٹزم سوسائٹی نے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر سے متاثرہ افراد کے لیے خصوصی سینسری ٹیکسی سروس متعارف کرانے کے لیے تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد آٹزم سے متاثرہ افراد کو محفوظ، آرام دہ اور ان کی ضروریات سے ہم آہنگ سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔
یہ منصوبہ معیارِ زندگی بہتر بنانے، پیپل آف ڈیٹرمینیشن کے لیے جدید اور جامع ٹرانسپورٹ خدمات فراہم کرنے اور معاشرے کے تمام طبقات کے لیے مساوی سفری سہولیات یقینی بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
معاہدے پر عجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل عمر محمد لوطہ، ایمریٹس آٹزم سوسائٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی نائب چیئرپرسن فاطمہ سیف المطروشی اور ڈائریکٹر جنرل انجینئر امل سالم الکربی کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔
معاہدے کے تحت عجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی خصوصی گاڑی فراہم کرنے، اسے سینسری ضروریات کے مطابق تیار کرنے اور آپریٹ کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ گاڑی میں میٹر، کیمرے، رہنمائی کے سائن بورڈ اور دیگر ضروری سہولیات سوسائٹی کی تکنیکی سفارشات کے مطابق نصب کی جائیں گی، جبکہ تربیت یافتہ عملہ بھی تعینات کیا جائے گا۔
دوسری جانب ایمریٹس آٹزم سوسائٹی گاڑی کے ڈیزائن اور آلات سے متعلق تکنیکی مشاورت فراہم کرے گی، مناسب سینسری آلات اور معاون سہولیات کے لیے رہنما اصول مرتب کرے گی، جبکہ ڈرائیوروں اور آپریشنل عملے کو خصوصی تربیت بھی فراہم کرے گی تاکہ وہ آٹزم سے متاثرہ مسافروں کی ضروریات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور انہیں موزوں خدمات فراہم کر سکیں۔
دونوں اداروں کا کہنا ہے کہ یہ شراکت داری سماجی تعاون کو فروغ دینے، جامع سفری خدمات کو وسعت دینے اور جدید ٹرانسپورٹ سہولیات کے ذریعے پیپل آف ڈیٹرمینیشن کو بااختیار بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے وژن کی حمایت کرتی ہے۔