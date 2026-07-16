ابوظہبی، 16 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے مملکت بحرین، ریاست کویت اور ہاشمی مملکت اردن کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنانے والے ایران کے تازہ حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے برادر ممالک کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور ان کی سلامتی و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
وزارت نے بحرین، کویت اور اردن کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ امارات ان ممالک کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔