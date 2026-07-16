زیورخ، 16 جولائی، 2026 (وام) -- فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فاتح کا فیصلہ اتوار، 19 جولائی کو نیویارک نیو جرسی اسٹیڈیم میں ہونے والے فائنل میں ہوگا۔ فاتح ٹیم کو روایتی ٹرافی اور طلائی تمغوں کے ساتھ پہلی بار ایک نئی اعزازی یادگار، خصوصی چیمپئن شپ رنگز بھی دی جائیں گی۔
فیفا کی کسی بھی عالمی مقابلے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چیمپئن ٹیم کو یہ خصوصی رنگز پیش کی جائیں گی، جس کے ذریعے امریکی کھیلوں کی ایک معروف روایت کو عالمی فٹبال کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔
چیمپئن شپ رنگز کا یہ مجموعہ صرف 2,026 منفرد اور انفرادی نمبر والی انگوٹھیوں پر مشتمل ہوگا، جو ٹورنامنٹ کے سال کی مناسبت سے تیار کی گئی ہیں۔ ان میں سے 30 رنگز فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کو دی جائیں گی، جبکہ باقی 1,996 رنگز فیفا کے باضابطہ لائسنس یافتہ یادگاری مصنوعات کے طور پر دنیا بھر کے شائقین کے لیے دستیاب ہوں گی۔
ہر رنگ کے ایک جانب فیفا ورلڈ کپ ٹرافی کی نقش گری ہوگی، جبکہ دوسری جانب فاتح ٹیم کی شناخت کے مطابق خصوصی ڈیزائن بنایا جائے گا۔ ہر رنگ منفرد نمبر، مخصوص سائز اور تصدیقی سرٹیفکیٹ کے ساتھ فراہم کی جائے گی۔
فائنل کے اختتام پر فاتح ٹیم کے کپتان اور ہیڈ کوچ کو یادگاری طور پر عارضی رنگز دی جائیں گی، جبکہ فاتح ٹیم کے لیے مختص 30 خصوصی رنگز بعد ازاں ہر رکن کے مطابق تیار کرکے باضابطہ تقریب میں پیش کی جائیں گی، تاکہ یہ تاریخی کامیابی ان کے لیے ہمیشہ کی یادگار بن جائے۔