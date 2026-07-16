دبئی، 16 جولائی، 2026 (وام) -- حکومت دبئی میڈیا آفس نے خبردار کیا ہے کہ دبئی سے متعلق غلط یا گمراہ کن خبریں اور معلومات شائع کرنے والے میڈیا اداروں کے خلاف شہر دبئی اور متحدہ عرب امارات کے نافذ قوانین اور ضوابط کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
میڈیا آفس کی جانب سے جاری بیان میں میڈیا اداروں اور عوام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ خبریں اور معلومات صرف سرکاری اور مستند ذرائع سے حاصل کریں اور کسی بھی خبر یا معلومات کو شائع یا شیئر کرنے سے پہلے اس کی درستگی کی مکمل تصدیق کریں۔
بیان میں افواہوں، غیر مصدقہ خبروں اور گمراہ کن میڈیا رپورٹس کی تشہیر سے گریز کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔