متحدہ عرب امارات: 2025-2026 ریسنگ سیزن میں رجسٹرڈ گھوڑوں کی تعداد میں 31 فیصد اضافہ

دبئی، 21 جولائی، 2026 (وام) -- ایمریٹس ریسنگ اتھارٹی نے کہا ہے کہ 2025-2026 کے سیزن کے دوران 1,099 گھوڑے رجسٹرڈ کیے گئے، جو گزشتہ سیزن کے 836 گھوڑوں کے مقابلے میں 31 فیصد زیادہ ہیں۔
اتھارٹی کے مطابق یہ اضافہ ریسنگ مقابلوں کی کامیابی اور متحدہ عرب امارات سمیت بیرونِ ملک سے بھرپور شرکت کا مظہر ہے۔
رپورٹ کے مطابق دو سالہ گھوڑوں کی شرکت میں 2024-2025 کے سیزن کے مقابلے میں 68 فیصد اضافہ ہوا، جبکہ ریسوں کی مجموعی انعامی رقم میں 2.69 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
سیزن کے دوران 167 ٹرینرز اور 117 جوکیز نے حصہ لیا، جبکہ گھوڑوں کے مالکان اور فعال سنڈیکیٹ اراکین کی تعداد 12.8 فیصد اضافے کے ساتھ 967 تک پہنچ گئی۔
اتھارٹی کی سپروائزری کمیٹی کے رکن راشد البلوشی نے کہا کہ یہ ترقی اتھارٹی کی ٹیموں کی مشترکہ کوششوں، بہترین عالمی طریقہ کار اپنانے اور ملک بھر کے ریس کورسز کے مؤثر تعاون کا نتیجہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ اتھارٹی نئے سیزن میں شرکت بڑھانے، طریقہ کار کو مزید آسان بنانے اور مالکان، جوکیز اور ٹرینرز کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات جاری رکھے گی، تاکہ گھڑ سواری اور گھڑ دوڑ کے شعبے میں متحدہ عرب امارات کی نمایاں عالمی حیثیت مزید مستحکم ہو۔
راشد البلوشی نے ملک بھر کے مختلف ریس ٹریکس پر ٹرائل ریسوں کی حوصلہ افزائی کے اقدامات کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سیزن کے دوران 26 ٹرائل ریسوں میں 971 گھوڑوں نے حصہ لیا، جہاں مالکان نے اپنے گھوڑوں کی تیاری اور کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔