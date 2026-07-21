شارجہ، 21 جولائی، 2026 (وام) -- شارجہ کے ولی عہد، نائب حاکم اور شارجہ ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ سلطان بن محمد القاسمی کی زیر صدارت منگل کو حاکم کے دفتر میں ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں شارجہ کے نائب حاکم اور شارجہ ایگزیکٹو کونسل کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ عبداللہ بن سالم بن سلطان القاسمی اور عزت مآب شیخ سلطان بن احمد القاسمی بھی شریک ہوئے۔
کونسل نے مختلف سرکاری محکموں اور اداروں کی کارکردگی، حکومتی امور میں ہونے والی تازہ پیش رفت اور شارجہ بھر میں سرکاری خدمات کی استعداد بہتر بنانے سے متعلق ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔
اجلاس میں گوداموں کے اجازت ناموں کے اجرا کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کی نئی پالیسی کی منظوری دی گئی، جس کا مقصد گوداموں کے انتظام کو زیادہ مؤثر بنانا، مختلف سرکاری اداروں کے طریقہ کار میں ہم آہنگی پیدا کرنا، ڈیٹا کے تبادلے کو آسان بنانا، حفاظتی اقدامات کو مضبوط کرنا اور تمام متعلقہ اداروں میں ضابطہ جاتی تقاضوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔
کونسل نے تجارتی اور صنعتی گوداموں میں خلاف ورزیوں کی نگرانی اور ان کے خاتمے سے متعلق کمیٹی کی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا۔ رپورٹ میں گوداموں میں آتشزدگی کے واقعات کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا، جس کے مطابق 2026 کے پہلے چھ ماہ کے دوران آتشزدگی کے واقعات میں گزشتہ تین برسوں کی اسی مدت کے مقابلے میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔
رپورٹ میں مختلف سرکاری اداروں کے درمیان الیکٹرانک رابطوں کو مزید بہتر بنانے کی تجاویز بھی شامل تھیں تاکہ احتیاطی اقدامات اور ضابطوں پر عمل درآمد کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ مجوزہ پالیسی کے مختلف شعبوں پر متوقع اثرات، اس کے نفاذ کی پیش رفت اور کمیٹی کی سفارشات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں 2025 کے لیے سماجی نگہداشت سے محروم افراد کی مستقل کمیٹی کی سالانہ رپورٹ بھی پیش کی گئی، جس میں کمیٹی کی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ شامل تھا۔ رپورٹ کے مطابق کمیٹی نے سال بھر میں 50 اجلاس منعقد کیے، جن کے دوران 680 سے زائد فیصلے کیے گئے۔
رپورٹ میں کمیٹی کی مجموعی پالیسی، اہم کامیابیوں، بچوں کو گود لینے کی درخواستوں اور بچوں کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے ضابطہ جاتی اقدامات کی تفصیلات بھی شامل تھیں۔
اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ سماجی نگہداشت سے محروم افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم ہیلپ لائن پر مختلف طبقات کی جانب سے 3,648 اطلاعات موصول ہوئیں، جن پر کارروائی کی گئی۔
رپورٹ میں دارالامان، ویمن پروٹیکشن سینٹر، اولڈ پیپلز ہوم، سوشل کیئر سینٹر فار چلڈرن اور واحات الرشد سے متعلق پناہ گاہوں کے فیصلوں کے اعدادوشمار بھی شامل تھے۔
کمیٹی نے مجموعی طور پر 41 سفارشات پیش کیں، جن میں 33 سفارشات انفرادی کیسز سے متعلق جبکہ 8 سفارشات متعلقہ حکام کے لیے تھیں۔