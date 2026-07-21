دبئی بلدیہ نے گھریلو پانی کے معیار کی جانچ کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید نظام متعارف کرا دیا

دبئی، 21 جولائی، 2026 (وام) -- دبئی بلدیہ نے گھریلو پانی کے معیار اور حفاظت کی جانچ کے نظام میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے مصنوعی ذہانت (اے آئی) پر مبنی جدید ٹیکنالوجی متعارف کرا دی ہے، جس کے ذریعے لیجیونیلا اور ای کولی (E. coli) سمیت بیکٹیریا کی بروقت اور درست نشاندہی ممکن ہو سکے گی۔
اس جدید سروس سے دبئی بلدیہ کی لیبارٹریوں کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور صحتِ عامہ کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے ساتھ شہر کے مکینوں کی صحت اور تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ اقدام جدید لیبارٹری ٹیسٹنگ اور کیلیبریشن خدمات کے عالمی مرکز کے طور پر دبئی کی حیثیت کو بھی مزید مضبوط بنائے گا۔
جدید نظام کے تحت لیبارٹری نگرانی کے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے گھریلو اور تفریحی مقامات پر موجود مختلف آبی ذرائع کو شامل کیا گیا ہے، جن میں پانی کے ذخیرہ کرنے والے ٹینک، نلکے، سوئمنگ پولز اور غیر بوتل بند پینے کا پانی شامل ہیں۔
اس جامع نظام کے ذریعے پانی میں موجود ممکنہ آلودگی پھیلانے والے عناصر کی بروقت نشاندہی اور ان پر فوری قابو پانا ممکن ہوگا، جس سے پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام اور رہائشی ماحول کی حفاظت پر عوامی اعتماد میں اضافہ ہوگا۔
مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹیکنالوجی کے استعمال سے لیبارٹری ٹیسٹ کے دورانیے میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ اب لیجیونیلا اور ای کولی کی جانچ کے نتائج روایتی طریقہ کار کے مقابلے میں بہت کم وقت میں جاری کیے جا سکیں گے۔ مکمل طور پر الیکٹرانک نتائج پڑھنے کے نظام کی بدولت نتائج کی درستگی میں اضافہ ہوا ہے اور ضرورت پڑنے پر فوری اصلاحی اقدامات بھی ممکن ہو گئے ہیں۔
یہ سروس دبئی بلدیہ کے اسٹریٹجک اہداف کی تکمیل میں معاون ہے، جن کا مقصد اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیار کے مطابق صحتِ عامہ کے نظام کو مسلسل بہتر بنانا اور ایسی مربوط خدمات فراہم کرنا ہے جو معیارِ زندگی کو بلند کریں۔ یہ اقدام دبئی کو ایک زیادہ ذہین، پائیدار اور عوام دوست شہر بنانے کے وژن کی بھی عکاسی کرتا ہے، جہاں صحت اور سلامتی کو ترقیاتی ترجیحات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔
دبئی بلدیہ کے دبئی سینٹرل لیبارٹری ڈیپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ہند محمود احمد کے مطابق دبئی بلدیہ صحتِ عامہ کو درپیش خطرات سے پیشگی تحفظ فراہم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سے بھرپور استفادہ کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ لیبارٹری خدمات کو مسلسل بہتر بنانے کا مقصد جانچ کے عمل کو تیز، نتائج کو زیادہ قابلِ اعتماد اور احتیاطی اقدامات کو مزید مؤثر بنانا ہے، تاکہ دبئی کے صحتِ عامہ کے نظام کو مضبوط بنایا جا سکے اور دنیا کا بہترین شہر بننے کے وژن کی تکمیل میں مدد ملے۔
انہوں نے مزید کہا کہ گھریلو پانی کے معیار کی جانچ کے دائرہ کار میں توسیع اور نتائج کی رفتار و درستگی میں بہتری کے ذریعے دبئی سینٹرل لیبارٹری ایک ایسا مربوط نگرانی کا نظام فراہم کر رہی ہے جو رہائشیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے، پانی کے معیار پر اعتماد بڑھانے اور معیارِ زندگی کے عالمی معیار کے طور پر دبئی کی حیثیت کو مزید مستحکم کرنے میں معاون ہے۔
یہ جدید سروس رہائشی، ہوٹل، تفریحی اور سرکاری سہولتوں سمیت مختلف شعبوں میں پانی کے معیار اور حفاظت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے میں بھی مدد دے گی۔ پانی سے پیدا ہونے والے صحت کے خطرات میں کمی کے ذریعے یہ اقدام دبئی کی محفوظ، قابلِ اعتماد اور عالمی معیار کے شہر کی ساکھ کو مزید مضبوط بنائے گا، جہاں رہائشیوں، سیاحوں اور زائرین کو محفوظ ماحول میسر ہو۔