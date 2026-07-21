مبادلہ اور ایمبریئر کا اسٹریٹجک معاہدہ، یو اے ای فضائی صنعت میں تربیت اور تحقیق کا فروغ

فرنبرو، 21 جولائی، 2026 (وام) -- ابوظہبی کی خودمختار سرمایہ کار کمپنی مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی اور برازیل کی عالمی شہرت یافتہ فضائی صنعت کی کمپنی ایمبریئر نے فرنبرو انٹرنیشنل ایئر شو کے موقع پر ایک اسٹریٹجک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سپلائی، دیکھ بھال، مرمت و اوورہال (MRO)، افرادی قوت کی ترقی اور تحقیق و ترقی کے شعبوں میں طویل المدتی تعاون کی راہ ہموار ہوگی۔
معاہدے پر مبادلہ کی جانب سے یو اے ای انویسٹمنٹس پلیٹ فارم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عامر صدیقی، جبکہ ایمبریئر کی جانب سے چیف اسٹریٹجی اینڈ انوویشن آفیسر ڈیماس ڈگلس ٹومیلن نے دستخط کیے۔
یہ شراکت داری متحدہ عرب امارات کے مربوط فضائی صنعتی نظام سے فائدہ اٹھائے گی، جس میں ہوائی جہازوں کے ڈھانچے کی تیاری، جدید مواد، مرمت و دیکھ بھال اور فضائی خدمات شامل ہیں۔ اس وقت عالمی ہوائی جہاز ساز کمپنیاں سپلائرز کی تعداد کم کر کے ایسے بڑے شراکت داروں پر انحصار بڑھا رہی ہیں جو پوری ویلیو چین میں خدمات فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور یہ معاہدہ اسی مربوط صلاحیت کو عملی شکل دیتا ہے۔
معاہدے میں افرادی قوت کی ترقی کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایمبریئر اور مبادلہ مشترکہ طور پر ایسے تربیتی پروگرام تیار کریں گے جو متحدہ عرب امارات میں انجینئرنگ اور فضائی صنعت سے متعلق مہارتوں کو فروغ دیں گے۔ ان پروگراموں میں عملی تربیت، علم کی منتقلی اور اماراتی نوجوانوں کے لیے ایمبریئر کی تنصیبات پر تربیتی مواقع بھی شامل ہوں گے۔
دونوں ادارے نئی نسل کے ہوائی جہازوں کے ڈھانچے سے متعلق ٹیکنالوجیز، بشمول کمپوزٹ میٹریلز، ایڈیٹو مینوفیکچرنگ اور بلند درجہ حرارت برداشت کرنے والے دھاتی مرکبات پر مشترکہ تحقیق و ترقی بھی کریں گے۔ اس مقصد کے لیے ایک مشترکہ اختراعی مرکز قائم کرنے کا منصوبہ ہے تاکہ نئی ٹیکنالوجیز کی آزمائش اور صنعتی سطح پر ان کے استعمال کو تیز کیا جا سکے۔
مبادلہ کے یو اے ای انویسٹمنٹس پلیٹ فارم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر بخیت الکثیری نے کہا کہ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران مبادلہ نے ان قومی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری کی ہے جو متحدہ عرب امارات کے مستقبل کو محفوظ بنانے اور عالمی مسابقتی معیشت کی تشکیل کے لیے ضروری ہیں۔
انہوں نے کہا کہ فضائی صنعت ہمیشہ اس حکمت عملی کا اہم حصہ رہی ہے اور ایمبریئر کے ساتھ یہ معاہدہ اسی وژن کا تسلسل ہے، جو متحدہ عرب امارات کی فضائی صنعت کو دنیا کے بہترین طیارہ ساز اداروں میں سے ایک کے ساتھ جوڑتے ہوئے مقامی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنائے گا۔
ایمبریئر کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر فرانسسکو گومز نیٹو نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کمپنی کا ایک اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے، اور یہ تعاون ملک کی صنعتی اور تکنیکی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں ایمبریئر کے مستقبل کے کاروباری مواقع کو بھی وسعت دے گا۔
انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے جدت اور ترقی کے وژن کو ایمبریئر کی مہارت کے ساتھ یکجا کرتے ہوئے دونوں ادارے آئندہ برسوں میں ایک مضبوط اور باہمی مفاد پر مبنی شراکت داری قائم کریں گے۔
اس تعاون کا مرکز متحدہ عرب امارات کی فضائی صنعت کے دو نمایاں ادارے سنَد اور اسٹراٹا مینوفیکچرنگ ہوں گے۔
ابوظہبی میں قائم سنَد، جو دنیا بھر کی 40 سے زائد ایئرلائنز کو مرمت اور دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرتا ہے، اس معاہدے کے تحت ایمبریئر کے طیاروں کے لیے ایم آر او خدمات فراہم کرنے کے مواقع حاصل کرے گا، جبکہ مستقبل میں خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) اور ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ (SAMENA) کی منڈیوں تک اپنی خدمات کو وسعت دینے کی راہ بھی ہموار ہوگی۔
العین میں قائم اسٹراٹا مینوفیکچرنگ، جو دنیا کی بڑی طیارہ ساز کمپنیوں کے لیے ہوائی جہازوں کے ڈھانچے کے پرزے تیار کرتی ہے، اس معاہدے کے تحت ایمبریئر کے پلیٹ فارمز کے لیے ٹئیر ون سپلائر بننے کی جانب پیش رفت کرے گی۔ اس کے علاوہ کمپنی ایمبریئر کے مختلف طیارہ سازی پروگراموں میں ہوائی جہازوں کے ڈھانچے، جدید مواد اور پرزہ جات کی تیاری میں بھی حصہ لے گی۔
اسٹراٹا کی افرادی قوت کا 68 فیصد حصہ اماراتی شہریوں پر مشتمل ہے، اور اس شراکت داری کے ذریعے قومی صلاحیتوں کو مزید فروغ دینے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔
یہ معاہدہ ابوظہبی کو جدید صنعتی شعبوں کے عالمی مرکز کے طور پر مزید مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ ابوظہبی صنعتی حکمت عملی کے اہداف کے حصول میں بھی معاون ثابت ہوگا۔