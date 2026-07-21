بینکاک، 21 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی قومی سوئمنگ ٹیم کے تیراک حسین شوکی نے تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں جاری 12ویں ایشین ایج گروپ سوئمنگ چیمپئن شپ میں 50 میٹر فری اسٹائل مقابلے کا سونے کا تمغہ جیت کر یو اے ای کی سوئمنگ تاریخ میں ایک اور براعظمی کامیابی کا اضافہ کیا ہے۔
یہ کامیابی دو روز قبل 50 میٹر بٹر فلائی مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے کے بعد حاصل ہوئی، جو اس چیمپئن شپ میں متحدہ عرب امارات کا پہلا تمغہ تھا۔ حسین شوکی نے اپنی مہم کا اختتام سونے کے تمغے کے ساتھ کرتے ہوئے ایشیا کے ممتاز نوجوان تیراکوں میں اپنی جگہ مزید مضبوط کر لی۔
یہ کامیابی ایشیائی سطح پر حسین شوکی کی مسلسل شاندار کارکردگی کا تسلسل ہے اور عمر کے مختلف درجوں کے مقابلوں میں متحدہ عرب امارات کی سوئمنگ میں ہونے والی مسلسل پیش رفت کی بھی عکاس ہے، جس میں قومی ٹیم کے ترقیاتی اور تربیتی پروگراموں کا اہم کردار ہے۔
متحدہ عرب امارات سوئمنگ فیڈریشن کے صدر اور قومی وفد کے سربراہ عبداللہ الوہیبی نے کہا کہ یہ کامیابی قومی ٹیموں کی مسلسل ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کا ثمر ہے اور اس میں کھلاڑی، کوچنگ اسٹاف اور انتظامی ٹیم کی مشترکہ محنت شامل ہے۔
انہوں نے کہاکہ، "ہم اس نئی براعظمی کامیابی پر اپنی دانشمند قیادت، متحدہ عرب امارات کی کھیلوں کی برادری اور ہمارے چیمپئن حسین شوکی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ایشیا کے بہترین تیراکوں کے درمیان سخت مقابلے کے بعد سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ قومی ٹیموں کی ترقی کے لیے ہمارے پروگرام درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔"
عبداللہ الوہیبی نے قومی وفد کے تمام ارکان کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اماراتی کھیلوں کی بہترین انداز میں نمائندگی کی، اور امید ظاہر کی کہ آئندہ مقابلوں میں بھی قومی ٹیم مزید نمایاں کامیابیاں حاصل کرے گی۔