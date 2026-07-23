فجیرہ کے حکمران اور ڈی پی ورلڈ کے چیئرمین کی ملاقات، بندرگاہوں کی ترقی کے معاہدے پر تبادلہ خیال

فجیرہ، 23 جولائی، 2026 (وام) -- سپریم کونسل کے رکن اور فجیرہ کے حکمران عزت مآب شیخ حمد بن محمد الشرقی نے الرمیلہ محل میں ڈی پی ورلڈ کے چیئرمین عیسیٰ کاظم اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر فجیرہ کے ولی عہد عزت مآب شیخ محمد بن حمد بن محمد الشرقی بھی موجود تھے۔
یہ ملاقات ڈی پی ورلڈ گروپ اور فجیرہ پورٹس اتھارٹی کے درمیان الرقیلات بندرگاہ اور دبا الفجیرہ کثیر المقاصد کنٹینر پورٹ کی ترقی سے متعلق معاہدے پر دستخط کے بعد ہوئی۔
ملاقات کے دوران عزت مآب شیخ حمد بن محمد الشرقی کو معاہدے کی اہم شقوں اور اس سے بنیادی ڈھانچے کی ترقی، نیز متحدہ عرب امارات اور فجیرہ کی علاقائی تجارتی اور بحری خدمات کے مرکز کے طور پر حیثیت مضبوط بنانے کے مواقع سے آگاہ کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ اعلیٰ معیار کی شراکت داریاں اور اسٹریٹجک منصوبے متحدہ عرب امارات کی پائیدار ترقی کے سفر کا بنیادی ستون ہیں۔
عزت مآب شیخ حمد بن محمد الشرقی نے کہا کہ دنیا کو درپیش چیلنجز مستقبل کے لیے زیادہ لچکدار اور جدت پر مبنی وژن کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی قیادت میں متحدہ عرب امارات اعتماد اور ثابت قدمی کے ساتھ مستقبل کی جانب گامزن ہے، جبکہ چیلنجز مختلف شعبوں میں معیاری ترقی، مسابقت کے فروغ اور مواقع کو پائیدار کامیابیوں میں بدلنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، جن سے آئندہ نسلیں بھی مستفید ہوں گی۔
فجیرہ کے حکمران نے ڈی پی ورلڈ کی عالمی شہرت اور بندرگاہوں و لاجسٹکس کے شعبے میں اس کی نمایاں کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ نائب صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کی بصیرت افروز قیادت اور دانشمندانہ ہدایات کے باعث ڈی پی ورلڈ ایک ممتاز قومی ادارے اور عالمی معیار کی کمپنی کے طور پر ابھری ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ شراکت داری متحدہ عرب امارات کی اقتصادی ترقی کے سفر میں ایک اہم اضافہ ہے، جو کامیاب اور نمایاں منصوبوں کے ذریعے مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔
عزت مآب شیخ حمد بن محمد الشرقی نے معاہدے کی تکمیل میں کردار ادا کرنے والے تمام فریقوں کی کاوشوں اور باہمی تعاون کو بھی سراہا، اور ٹیم ورک کے جذبے کے ساتھ کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ عالمی اقتصادی نقشے پر متحدہ عرب امارات اور فجیرہ کی حیثیت مزید مستحکم ہو اور ملک کے جامع ترقی اور پائیدار خوشحالی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔
اس موقع پر ڈی پی ورلڈ کے چیئرمین عیسیٰ کاظم نے فجیرہ کے حکمران کی حمایت اور دور اندیش وژن پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ اسٹریٹجک منصوبوں کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے، جو امارت کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ متعلقہ ادارے منظور شدہ ٹائم لائن کے مطابق منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز کریں گے، تاکہ اسے اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیار کے مطابق مکمل کیا جا سکے۔