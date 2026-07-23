عجمان میں ایجنٹک اے آئی کے ذریعے تجارتی لائسنس کی تجدید، متحدہ عرب امارات کی پہلی فعال سرکاری سروس متعارف

عجمان، 23 جولائی، 2026 (وام) -- حکومتِ عجمان نے، ڈیپارٹمنٹ آف ڈیجیٹل عجمان کے ذریعے، 'ایجنٹک اے آئی' کی مدد سے تجارتی لائسنس کی تجدید کا متحدہ عرب امارات کا پہلا سرکاری لین دین کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ یہ اقدام فعال اور ہیڈ لیس گورنمنٹ سروس ماڈل کے تحت انجام دیا گیا ہے۔
عجمان کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ عمار بن حمید النعیمی نے کہا کہ یہ کامیابی عجمان کی حکومت کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ قیادت کے وژن کو ایسی عملی خدمات میں تبدیل کیا جائے جو عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور کاروباری برادری کی معاونت میں مددگار ہوں۔
انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت خدمات کی رفتار بڑھانے، معیارِ زندگی بہتر بنانے اور ایک فعال حکومت کے قیام کا مؤثر ذریعہ ہے، جہاں ہر فیصلہ اور ہر خدمت کا محور انسان ہو۔
عزت مآب شیخ عمار بن حمید نے کہا کہ ایجنٹک اے آئی سے چلنے والی پہلی فعال ہیڈ لیس گورنمنٹ سروس کا اجرا عجمان مصنوعی ذہانت پروگرام کے تحت ایک اہم عملی قدم ہے، جو حکومت کے 'انسان پہلے' کے نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے مصنوعی ذہانت کے ماڈلز تیار کر رہی ہے جو معاشرے کی خدمت، بہتر فیصلہ سازی، صارفین کے تجربے میں بہتری اور سرکاری اداروں کے درمیان مؤثر انضمام کو فروغ دیں، جبکہ گورننس، اعتماد، جوابدہی اور ڈیٹا کے تحفظ کو بھی یقینی بنائیں۔
ڈیپارٹمنٹ آف ڈیجیٹل عجمان نے اس نظام کے لیے مطلوبہ ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ اور تکنیکی معاونت فراہم کی، جس کے ذریعے سرکاری خدمات صارفین کی ضروریات کا خودکار طور پر تعین کرتی ہیں، سروس کا طریقہ کار تیار کرتی ہیں، منظوری حاصل کرتی ہیں اور متعلقہ اداروں کے درمیان کارروائیوں کو صارف کی کم سے کم مداخلت کے ساتھ مربوط بناتی ہیں۔
ابتدائی مرحلے میں اس نظام کا اطلاق محکمہ اقتصادی ترقی عجمان کے ذریعے تجارتی لائسنس کی تجدید پر کیا گیا ہے۔ لائسنس کی مدت ختم ہونے سے قبل صارفین کو خودکار اطلاع موصول ہوتی ہے اور انہیں 'AjmanOne' متحدہ سرکاری ایپ میں موجود ذہین معاون کے ذریعے تجدید کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔
یہ سروس عجمان میونسپلٹی اینڈ پلاننگ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ بھی مربوط ہے، جہاں تجارتی لائسنس کی تجدید کا انحصار مؤثر تجارتی کرایہ نامے پر ہوتا ہے۔ اگر کرایہ نامے کی تجدید درکار ہو تو نظام پہلے اس عمل کی رہنمائی کرتا ہے، جس کے بعد تجارتی لائسنس کی تجدید خودکار طور پر مکمل ہو جاتی ہے۔
یہ اقدام مستقبل کی تیاری، اقتصادی ترقی اور انسانی ترقی کے فروغ کے لیے 'ایجنٹک اے آئی' کے استعمال سے متعلق متحدہ عرب امارات کی قومی حکمت عملی کی حمایت کرتا ہے، جبکہ امارت میں کاروباری ماحول کو مزید بہتر بنانے میں بھی معاون ہے۔
عجمان کے حکمران کے انتظامی و مالی امور کے نمائندے اور محکمہ اقتصادی ترقی کے انتظامی اور مالیاتی امور کے لیے عزت مآب عجمان کے حکمران کے نمائندے اور عجمان میں اقتصادی ترقی کے شعبے کے چیئرمین شیخ احمد بن حمید النعیمی نے کہا کہ ایجنٹک اے آئی کے ذریعے تجارتی لائسنس کی تجدید عجمان کے کاروباری ماحول کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ ان کے مطابق سرمایہ کاروں کے لیے جتنا آسان، تیز اور واضح طریقہ کار ہوگا، امارت کی مسابقت اور سرمایہ کاری کے لیے کشش بھی اتنی ہی بڑھے گی۔
عجمان میونسپلٹی اینڈ پلاننگ ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمین شیخ راشد بن حمید النعیمی کے مطابق یہ ماڈل مختلف سرکاری اداروں کے درمیان مؤثر انضمام کی مثال ہے، کیونکہ ضرورت پڑنے پر تجارتی کرایہ نامے کی تجدید کو بھی تجارتی لائسنس کی تجدید کے عمل کا حصہ بنایا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ حکومتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر سرمایہ کاروں کے لیے ایسا مربوط نظام تیار کیا گیا ہے، جس سے مختلف اداروں کے چکر لگانے یا متعدد کارروائیاں خود انجام دینے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے کاروباری سرگرمیوں کا تسلسل برقرار رہتا ہے اور خدمات زیادہ آسان، تیز اور مؤثر انداز میں فراہم کی جاتی ہیں۔
ڈیپارٹمنٹ آف ڈیجیٹل عجمان کے چیئرمین شیخ راشد بن عمار بن حمید النعیمی نے کہا کہ محکمہ ایسے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے اور مشترکہ پلیٹ فارمز کی تیاری کی قیادت کر رہا ہے، جو سرکاری اداروں کو زیادہ فعال، مؤثر اور جدید خدمات فراہم کرنے کے قابل بناتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مقصد ایسی خدمات کی فراہمی ہے جو صارف کے تلاش کرنے کا انتظار کرنے کے بجائے خود اس تک پہنچیں، اس کی ضروریات کو سمجھیں، پس منظر میں تمام مراحل کو مربوط کریں اور زیادہ آسان، ہموار اور مؤثر حکومتی تجربہ فراہم کریں۔
ڈیپارٹمنٹ آف ڈیجیٹل عجمان کے مطابق ہیڈ لیس سروسز ماڈل موجودہ اور مستقبل کے تمام ڈیجیٹل ذرائع پر یکساں انداز میں خدمات کی فراہمی کو ممکن بناتا ہے، جس سے صارفین کو یکساں تجربہ حاصل ہوتا ہے اور نئی خدمات کی تیاری کی رفتار بھی بڑھتی ہے۔
محکمے نے مزید کہا کہ ایجنٹک اے آئی پر مبنی خدمات کی کامیابی کے لیے مضبوط گورننس، معیاری ڈیٹا، محفوظ نظامی انضمام، مسلسل نگرانی اور جہاں ضرورت ہو انسانی نگرانی پر مشتمل مربوط نظام ناگزیر ہے، تاکہ خدمات قابلِ اعتماد، محفوظ اور صارف پر مرکوز رہیں۔
یہ اقدام عجمان کی ڈیجیٹل تبدیلی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے اور عجمان وژن 2030 اور 'عجمان فار پیپل' وژن کے اہداف کی تکمیل میں معاون ثابت ہوگا، جس کے تحت شہریوں، رہائشیوں، سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کے لیے زیادہ فعال، لچکدار اور مؤثر حکومتی نظام تشکیل دیا جا رہا ہے۔