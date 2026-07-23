متحدہ عرب امارات کی بحیرہ احمر میں سعودی پرچم بردار بحری جہاز پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 23 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے بحیرہ احمر میں سعودی پرچم بردار بحری جہاز "اینسیلیا" کو حوثی گروپ کی جانب سے نشانہ بنائے جانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ حملہ بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی سلامتی اور تحفظ کے لیے سنگین خطرہ ہے اور دنیا کی اہم آبی گزرگاہوں کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ایک خطرناک کوشش ہے۔
وزارت خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں، بالخصوص یمن سے متعلق قرارداد 2216 اور بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے حقوق اور آزادی سے متعلق قرارداد 2722 پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنائے۔
بیان میں وزارت نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی کی آزادی بین الاقوامی قانون اور 1982 کے اقوام متحدہ کے سمندری قانون کے کنونشن کے تحت تسلیم شدہ حق ہے۔
وزارت خارجہ نے مملکت سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے اس کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔