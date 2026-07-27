ابوظہبی، 27 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے ابوظہبی سول ڈیفنس اتھارٹی کی متحدہ عرب امارات اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران صدرِ امارات نے ٹیم کو اقوام متحدہ سے وابستہ انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایڈوائزری گروپ کے تحت تیسرے ایکسٹرنل ری کلاسیفیکیشن کے کامیاب انعقاد اور ہیوی درجہ بندی برقرار رکھنے پر مبارک باد دی۔ انہوں نے اس کامیابی کو ٹیم کی مسلسل پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل صلاحیت اور ہر نوع کی ہنگامی صورتحال اور آفات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی استعداد کا مظہر قرار دیا۔
عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے کہا کہ یہ کامیابی انسانی ہمدردی کے میدان میں متحدہ عرب امارات کے عالمی مقام کو مزید مستحکم کرتی ہے اور دنیا بھر میں قدرتی آفات اور بحرانوں سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے ملک کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی اعلیٰ سطح کی تیاری نے متحدہ عرب امارات کو انسانی امداد اور آفات سے نمٹنے کے شعبے میں ایک قابلِ اعتماد بین الاقوامی شراکت دار کے طور پر نمایاں کیا ہے۔
صدرِ امارات نے ٹیم کو صلاحیت، تیاری اور پیشہ ورانہ مہارت کی بہترین مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرنے پر فخر ہے۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ سیف بن محمد النہیان، زاید فاؤنڈیشن فار گڈ کے چیئرمین عزت مآب شیخ نہیان بن زاید النہیان، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل عزت مآب شیخ سیف بن زاید النہیان، خصوصی امور کے لیے صدارتی دیوان کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ زاید بن محمد بن زاید النہیان، رواداری اور بقائے باہمی کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان سمیت متعدد شیوخ، اعلیٰ حکام، شہری اور مہمان بھی موجود تھے۔