ابوظہبی، 27 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان کی زیر صدارت ابوظہبی زرعی و غذائی تحفظ اتھارٹی کے نومنتخب بورڈ آف ڈائریکٹرز کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں، جس کی صدارت عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے کی، زرعی شعبے کی پائیداری کو فروغ دینے اور ابوظہبی میں غذائی تحفظ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے متعدد اسٹریٹجک اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ یہ اقدامات پائیدار ترقی اور جدت سے متعلق متحدہ عرب امارات کے وژن سے ہم آہنگ ہیں۔
بورڈ نے زرعی تبدیلی کی حکمت عملی پر ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا، جبکہ غذائی تحفظ کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور اسمارٹ زراعت کے فروغ کے لیے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز سے استفادہ کرنے سے متعلق اقدامات پر بھی غور کیا۔
اجلاس میں کسانوں کو بااختیار بنانے، قدرتی وسائل کے مؤثر استعمال کو بہتر بنانے اور پائیدار زرعی پیداوار کے فروغ کے لیے جاری پروگراموں کا بھی جائزہ لیا گیا، تاکہ ابوظہبی کے غذائی تحفظ کے اہداف کے حصول میں مدد مل سکے۔
بورڈ نے ایک مؤثر، پائیدار اور جدید زرعی و غذائی نظام کی تشکیل، جدت طرازی کے فروغ اور متعلقہ شراکت داروں کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بورڈ کے مطابق یہ اقدامات ابوظہبی کے جدید زرعی شعبے کی تعمیر اور مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھنے والے مضبوط غذائی نظام کے قیام کے وژن کی حمایت کرتے ہیں۔