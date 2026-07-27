شارجہ چیریٹی انٹرنیشنل کی بنگلہ دیش میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں، 15 ہزار افراد میں غذائی پیکجز تقسیم

شارجہ، 27 جولائی، 2026 (وام) -- شارجہ چیریٹی انٹرنیشنل نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ہنگامی امدادی سرگرمیوں کے تحت 3 ہزار غذائی پیکجز تقسیم کیے، جن سے 15 ہزار افراد مستفید ہوئے۔ یہ اقدام متاثرہ خاندانوں کو ضروری اشیائے خور و نوش فراہم کرنے اور قدرتی آفت کے اثرات کم کرنے کے لیے کیا گیا۔
شارجہ چیریٹی انٹرنیشنل کے شعبۂ بیرونی منصوبہ جات و امداد کے سربراہ علی محمد الراشدی نے بتایا کہ امدادی سامان تنظیم کے علاقائی دفتر کے تعاون سے سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں، جن میں سلہٹ، مولوی بازار، سونام گنج، حبیب گنج، چھاتک اور کاکس بازار شامل ہیں، میں تقسیم کیا گیا تاکہ امداد سب سے زیادہ ضرورت مند مستحقین تک مؤثر انداز میں پہنچ سکے۔
انہوں نے کہا کہ شارجہ چیریٹی انٹرنیشنل کی معاونت صرف ہنگامی امداد تک محدود نہیں بلکہ متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیرِ نو کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر بھی مشتمل ہے۔ ان میں تباہ شدہ عمارتوں اور املاک کی مرمت، مساجد، کنوؤں اور اسکولوں کی تعمیر، روزگار کے مواقع پیدا کرنے والے منصوبے اور دیگر ترقیاتی اقدامات شامل ہیں، جن کا مقصد مقامی آبادی کے معیارِ زندگی کو بہتر بنانا اور ان کمیونٹیز میں طویل المدتی استحکام کو فروغ دینا ہے۔