عراقی سرزمین سے سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی کوشش، متحدہ عرب امارات کی شدید مذمت

ابوظہبی، 27 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے عراق کی سرزمین سے برادر مملکت سعودی عرب کے مشرقی صوبے اور دارالحکومت ریاض میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش میں کیے گئے معاندانہ ڈرون حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معاندانہ حملے سعودی عرب کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔
وزارت نے سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے اس کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔