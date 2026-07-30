بلغراد، 30 جولائی، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور سربیا کے صدر الیگزینڈر ووچیچ نے دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری اور جامع اقتصادی شراکت داری (سیپا) کے فریم ورک کے تحت دوطرفہ تعاون، بالخصوص معیشت، سرمایہ کاری، تجارت، قابلِ تجدید توانائی اور دیگر ترجیحی شعبوں میں شراکت داری کے فروغ پر تبادلۂ خیال کیا۔ یہ ملاقات صدرِ امارات کے سربیا کے ورکنگ دورے کے دوران ہوئی۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور سربیا کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور ایسی شراکت داریوں کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا جو دونوں ممالک اور ان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی میں معاون ثابت ہوں۔ اس موقع پر عزت مآب نے سربیا کے صدر الیگزینڈر ووچیچ کی دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی تعاون کو فروغ دینے اور علمی شراکت داریوں کو مزید مستحکم بنانے کے لیے سربیا کے طلبہ کو متحدہ عرب امارات کی جامعات میں مختلف شعبوں، خصوصاً سائنس، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظائف فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی۔
صدر الیگزینڈر ووچیچ نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ سربیا اور متحدہ عرب امارات کے درمیان گہرے اور مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔
اجلاس میں صدرِ امارات کے ہمراہ سربیا کے دورے پر موجود وفد نے بھی شرکت کی، جس میں خصوصی امور کے لیے صدارتی دیوان کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام شامل تھے۔
اس سے قبل صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے بلغراد میں ایکسپو 2027 پلے گراؤنڈ کا دورہ کیا، جو ایکسپو 2027 کے لیے قائم ایک انٹرایکٹو ملٹی میڈیا مرکز ہے۔ اس موقع پر انہیں آئندہ سال سربیا میں منعقد ہونے والی اس عالمی نمائش کی تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے نمائش کے کامیاب انعقاد کے لیے سربیا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
دورے کے اختتام پر عزت مآب نے ایکسپو 2027 کی ٹیم کے ساتھ یادگاری گروپ تصاویر بھی بنوائیں۔