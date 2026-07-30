متحدہ عرب امارات کی ایران کے کویت اور اردن پر میزائل حملوں کی شدید مذمت اور حمایت

ابوظہبی، 30 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے ایران کی جانب سے برادر ممالک ریاست کویت اور ہاشمی مملکت اردن کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کے نئے معاندانہ حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معاندانہ حملے دونوں برادر ممالک کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور ان کی سلامتی و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
وزارت نے ریاست کویت اور ہاشمی مملکت اردن کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔