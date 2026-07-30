ابوظہبی، 30 جولائی، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اردن کی ہاشمی مملکت کے نائب وزیراعظم، وزیر خارجہ اور سمندر پار اردنی شہریوں کے امور کے وزیر ایمن الصفدی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور مجموعی علاقائی حالات پر تبادلۂ خیال کیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید اور ایمن الصفدی نے ہاشمی مملکت اردن کو نشانہ بنانے والے ایران کے نئے میزائل حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے اردن کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ملک کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔
دوسری جانب عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور سمندر پار مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس کے دوران انہوں نے مصر کی دمیاط بندرگاہ کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے مصر کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے اس کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔
گفتگو کے دوران مشرقِ وسطیٰ کی تازہ پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا اور خطے میں سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا۔