قاہرہ، 3 اگست 2026 (وام)۔۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کی روک تھام کے لیے دوسری عالمی کانفرنس پیر کو قاہرہ میں عرب لیگ کے صدر دفتر میں شروع ہوگئی۔ دو روزہ کانفرنس کا موضوع ’’مغرب میں مسلم برادریاں اور اسلاموفوبیا سے نمٹنے میں ان کا کردار‘‘ ہے۔
کانفرنس میں متحدہ عرب امارات سمیت متعدد عرب اور دیگر ممالک کے علاوہ بین الاقوامی، علاقائی اور قومی تنظیمیں، سول سوسائٹی کے ادارے اور نوجوانوں کے نمائندے شرکت کررہے ہیں۔
عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ اور اسلامی دنیا کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم (آئسیسکو) کے تعاون سے منعقدہ کانفرنس کا مقصد اسلاموفوبیا کے خلاف پہلی عالمی کانفرنس کی سفارشات پر عمل درآمد، اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان سے نمٹنا اور مکالمے، پرامن بقائے باہمی اور ثقافتی و مذہبی تنوع کے احترام کو فروغ دینا ہے۔
افتتاحی اجلاس میں عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل سفیر ڈاکٹر حسین ہنداوی نے کہا کہ مذہب اور عقیدے کی آزادی ایک بنیادی حق ہے، جس کی ضمانت بین الاقوامی معاہدوں میں دی گئی ہے۔ انہوں نے مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر ہر قسم کے امتیازی سلوک اور نسل پرستی کو مسترد کیا۔
انہوں نے کہا کہ 2019 میں ابوظہبی میں امام اکبر جامع الازہر فضیلت مآب پروفیسر ڈاکٹر احمد الطیب اور کیتھولک چرچ کے مرحوم پوپ فرانسس کی دستخط کردہ ’’انسانی اخوت کی دستاویز‘‘ نے شہریت، بقائے باہمی اور مذہب کے نام پر تشدد و انتہا پسندی کو مسترد کرنے کے اصولوں کے فروغ میں اہم سنگ میل کی حیثیت اختیار کی۔
ڈاکٹر حسین ہنداوی نے اسلاموفوبیا اور نفرت انگیز تقاریر کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ سے خبردار کرتے ہوئے مشترکہ عالمی کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے تہذیبوں کے درمیان رواداری اور مکالمے کی اقدار کو فروغ دینے کے لیے ذرائع ابلاغ اور تعلیمی اداروں کا کردار مزید مضبوط بنانے کی ضرورت بھی اجاگر کی۔