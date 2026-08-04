ابوظہبی، 4 اگست 2026 (وام)۔۔ قومی مرکز برائے موسمیات نے بدھ کو ملک میں عمومی طور پر جزوی ابر آلود موسم کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ دوپہر کے وقت بعض مشرقی اور جنوبی علاقوں میں بارش برسانے والے بادل بننے کا امکان ہے۔
ہوائیں ہلکی سے معتدل رہیں گی، جو بعض اوقات تیز ہوکر گردوغبار اڑانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ جنوب مشرق سے شمال مشرق کی جانب چلنے والی ہواؤں کی رفتار 10 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، جو بڑھ کر 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
خلیج عرب میں لہریں ہلکی رہیں گی۔ پہلا مد شام 17:20 اور دوسرا صبح 05:11 بجے ہوگا، جبکہ پہلا جزر صبح 10:23 اور دوسرا رات 23:46 بجے متوقع ہے۔
بحیرہ عمان میں بھی لہریں ہلکی رہیں گی۔ پہلا مد دوپہر 13:21 اور دوسرا صبح 03:17 بجے ہوگا، جبکہ پہلا جزر رات 20:36 اور دوسرا صبح 08:03 بجے متوقع ہے۔