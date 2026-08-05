عجمان، 5 اگست 2026 (وام)۔۔ عجمان کے ولی عہد اور عجمان ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ عمار بن حمید النعیمی نے دیوان حاکم میں اپنے دفتر میں متحدہ عرب امارات میں وفاقی جمہوریہ ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بیکر عبداللہ کا استقبال کیا۔
عزت مآب شیخ عمار بن حمید نے خیرسگالی ملاقات کے لیے آنے والے ایتھوپیا کے سفیر کا خیرمقدم کیا اور ان کے لیے سفارتی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مسلسل کامیابی کی خواہش ظاہر کی۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں مشترکہ مفادات کے لیے تعاون کے امکانات اور دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
ایتھوپیا کے سفیر نے متحدہ عرب امارات اور بالخصوص شہر عجمان میں تمام شعبوں کے اندر ہونے والی نمایاں ترقی اور جامع پیش رفت کو سراہا۔
ملاقات میں محکمہ سیاحت، ثقافت اور میڈیا عجمان کے چیئرمین شیخ عبدالعزیز بن حمید النعیمی، محکمہ بلدیہ و منصوبہ بندی عجمان کے چیئرمین شیخ راشد بن حمید النعیمی، شیخ محمد بن عمار بن حمید النعیمی، دبئی میں ایتھوپیا کے قونصل جنرل زیریحون میگرسا جیما اور شعبہ سیاسی و عوامی سفارتی امور کے مسائیل لیما اور ایوب بیلاچیو نے شرکت کی۔