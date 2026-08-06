ابوظہبی، 6 اگست 2026 (وام)۔۔ متحدہ عرب امارات کی امدادی ایجنسی نے شدید مون سون بارشوں کے باعث عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہنگامی امدادی سامان فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
یہ امداد بحرانوں اور قدرتی آفات کے دوران دوست ممالک کے ساتھ کھڑے رہنے کے متحدہ عرب امارات کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ اقدام متاثرہ آبادیوں کو فوری امداد فراہم کرنے، ان کی مشکلات کم کرنے اور متعلقہ اداروں کی فوری کارروائی کی صلاحیت مضبوط بنانے سے متعلق ملک کے دیرینہ انسانی ہمدردی کے کردار کا حصہ ہے۔
امدادی سامان بنگلہ دیش کے متعلقہ حکام کے تعاون سے فراہم کیا جارہا ہے، تاکہ متاثرہ خاندانوں کی انتہائی ضروریات پوری کی جاسکیں اور شدید متاثرہ علاقوں میں مستحق افراد تک امداد کی فراہمی یقینی بنائی جاسکے۔
متحدہ عرب امارات کی امدادی ایجنسی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق احمد العامری نے کہا کہ یہ امدادی کارروائی قدرتی آفات اور بحرانوں سے متاثرہ عوام اور معاشروں کے لیے متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی کے مشن اور بین الاقوامی ذمہ داری کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے متاثرین کی مشکلات کم کرنے، بحالی کے ابتدائی اقدامات تیز کرنے اور استحکام کے فروغ کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم پر زور دیا۔
متحدہ عرب امارات انسانی بحرانوں اور قدرتی آفات کے دوران فوری امدادی کارروائیوں کے ساتھ بین الاقوامی تنظیموں اور متاثرہ ممالک کے مقامی حکام سے شراکت داری کے ذریعے بین الاقوامی امداد فراہم کرنے والے دنیا کے نمایاں ممالک میں اپنی حیثیت مسلسل مضبوط کررہا ہے۔