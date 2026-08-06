شارجہ، 6 اگست 2026 (وام)۔۔ شارجہ کے ریئل اسٹیٹ شعبے میں جولائی 2026 کے دوران 7 ارب درہم مالیت کے 9,376 لین دین ریکارڈ کیے گئے۔ جون میں لین دین کی مالیت 4.4 ارب درہم تھی، اس طرح ماہانہ بنیاد پر 61.8 فیصد اضافہ ہوا، جبکہ سودوں کی تعداد 25.3 فیصد بڑھی۔
فروخت کے سودوں میں شامل جائیدادوں کا مجموعی رقبہ تقریباً 27.2 ملین مربع فٹ رہا، جو شہر کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی مسلسل رفتار اور بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔
شارجہ ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے شعبے کی مضبوط کارکردگی کو بنیادی ڈھانچے کی مسلسل ترقی، بڑے ترقیاتی منصوبوں اور سرمایہ کار دوست قانونی ماحول کا نتیجہ قرار دیا، جو علاقائی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کررہا ہے۔
ملکیتی سرٹیفکیٹس سے متعلق 4,049 کارروائیاں سب سے زیادہ رہیں، جبکہ ملکیتی دستاویزات کی 3,356 کارروائیاں ریکارڈ کی گئیں۔ اس کے علاوہ ایک ارب درہم مالیت کے رہن کے 466 سودے، ابتدائی فروخت کے 1,185 معاہدے اور جائیدادوں کی مالیت کے تعین سے متعلق 320 کارروائیاں ہوئیں۔
ریئل اسٹیٹ لین دین امارت کے 129 علاقوں میں ہوا۔ زمین کی فروخت کے 1,347 سودوں میں رہائشی پلاٹس کے 895، صنعتی پلاٹس کے 381 اور تجارتی پلاٹس کے 71 سودے شامل تھے۔
تقسیم شدہ یونٹس کے 894 سودے ریکارڈ کیے گئے، جن میں 842 اپارٹمنٹس شامل تھے، جبکہ تعمیر شدہ جائیدادوں کے 643 سودے ہوئے۔
جولائی کا سب سے بڑا سودا صنعتی علاقہ 4 میں زمین کی 850 ملین درہم میں فروخت تھا، جبکہ سب سے بڑا رہن کا سودا اللیہ میں 120 ملین درہم مالیت کا ریکارڈ کیا گیا۔
شہر بھر میں فروخت کے مجموعی طور پر 2,884 سودے مکمل ہوئے۔ شارجہ شہر میں 2,091 سودے ہوئے، جن میں مويلح کمرشل 442 سودوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا۔ اس کے بعد الصجاعہ صنعتی میں 244، حی حوشی میں 203 اور الخان میں 168 سودے ریکارڈ کیے گئے۔
لین دین کی مالیت کے لحاظ سے شارجہ شہر میں الصجاعہ صنعتی 715.4 ملین درہم کے ساتھ سرفہرست رہا۔ مويلح کمرشل میں 516.3 ملین درہم، المنحاز میں 449.5 ملین درہم اور القلیعہ میں 365.7 ملین درہم کے سودے ہوئے۔
وسطی علاقے میں فروخت کے 527 سودے ریکارڈ کیے گئے۔ البلیدہ 192 سودوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا، جبکہ صنعتی علاقہ 4 میں سب سے زیادہ 908.8 ملین درہم مالیت کا لین دین ہوا۔
مشرقی علاقے میں خورفکان میں 206 سودے ہوئے، جن میں المدیفی کے 159 سودے شامل تھے اور ان کی مجموعی مالیت 218.2 ملین درہم رہی۔
کلباء میں 58 سودے ریکارڈ کیے گئے۔ سور کلباء کمرشل 21 سودوں اور 5.6 ملین درہم مالیت کے لین دین کے ساتھ سرفہرست رہا۔ دبا الحصن میں 2 سودے ہوئے، جبکہ حی السیح میں سب سے زیادہ 1.2 ملین درہم مالیت کا لین دین ریکارڈ کیا گیا۔