العریش، 6 اگست 2026 (وام)۔۔ مصر کے شہر العریش میں قائم اماراتی فلوٹنگ ہسپتال میں غزہ کی پٹی سے مزید 9 مریضوں اور زخمیوں کو ضروری علاج اور خصوصی طبی دیکھ بھال کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔
یہ اقدام فلسطینی عوام کی مدد اور ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے تحت متحدہ عرب امارات کی جاری انسانی ہمدردی اور طبی کوششوں کا حصہ ہے۔
نئے مریضوں کی آمد کے بعد رفح سرحدی گزرگاہ دوبارہ کھولے جانے سے اب تک اماراتی فلوٹنگ ہسپتال منتقل کیے گئے مریضوں کی مجموعی تعداد 104 ہوگئی ہے۔
مریضوں کی آمد کے فوراً بعد خصوصی طبی اور نرسنگ ٹیموں نے ان کے ضروری معائنے کیے اور ہر مریض کی حالت کا جائزہ لے کر تسلیم شدہ اعلیٰ طبی معیار کے مطابق علاج کا مناسب منصوبہ تیار کیا۔
اماراتی فلوٹنگ ہسپتال اہل طبی عملے اور جدید سہولیات کے ذریعے غزہ سے آنے والے مریضوں کو خصوصی طبی خدمات فراہم کرتے ہوئے اپنی انسانی ہمدردی اور طبی ذمہ داریاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان خدمات سے مریضوں کو ضروری علاج و نگہداشت کی فراہمی، صحت یابی کے امکانات بڑھانے اور ان کے معیارِ زندگی کو بہتر بنانے میں مدد مل رہی ہے۔
ہسپتال کی انتظامیہ نے مزید مریضوں اور زخمیوں کو وصول کرنے اور انہیں چوبیس گھنٹے فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے مکمل تیاری کا اعادہ کیا۔ یہ اقدامات فلسطینی شعبہ صحت کو مضبوط بنانے اور موجودہ حالات میں فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کی متحدہ عرب امارات کی انسانی ہمدردی کی کوششوں کو مزید تقویت دیتے ہیں۔