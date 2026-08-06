ابوظہبی، 6 اگست 2026 (وام)۔۔ نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے فلوٹنگ ہسپتال کا معائنہ کرکے اس کی عملی تیاری اور جدید طبی صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔
یہ ہسپتال متحدہ عرب امارات کی انسانی ہمدردی اور امدادی کارروائیوں کی صلاحیت بڑھانے کے ساتھ قدرتی آفات اور بحرانوں سے متاثرہ علاقوں میں خصوصی طبی خدمات فراہم کرسکتا ہے۔
ابوظہبی کی زاید بندرگاہ میں فلوٹنگ ہسپتال کے دورے کے دوران عزت مآب شیخ منصور بن زاید کو اس کی مختلف سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
100 بستروں پر مشتمل اس ہسپتال کو 'لیول تھری ٹراما ہسپتال' کا درجہ حاصل ہے۔ اس میں انتہائی نگہداشت کے 10 بستر اور حادثات و شدید چوٹوں کے مریضوں کو وصول کرنے اور علاج فراہم کرنے کے لیے 18 مخصوص بستر موجود ہیں۔
ہسپتال میں جدید آپریشن تھیٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں ہنگامی، جنرل، ہڈیوں اور لیپروسکوپک سرجری سمیت مختلف اقسام کے آپریشن کیے جاسکتے ہیں۔
عزت مآب شیخ منصور بن زاید نے ہسپتال کے مربوط اسمارٹ بنیادی ڈھانچے کا بھی جائزہ لیا۔ اس میں طبی گیسوں کی تیاری اور تقسیم کے جدید نظام، صاف پانی کی تیاری و صفائی کا پلانٹ، استعمال شدہ پانی کو صاف کرنے کا پلانٹ اور اسمارٹ نرس کال نظام شامل ہیں۔
یہ سہولیات اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیار کے مطابق ہسپتال کے آپریشنز کو بلاتعطل جاری رکھنے اور طبی خدمات کی مؤثر فراہمی یقینی بناتی ہیں۔
دورے میں شعبہ ہنگامی طبی امداد، طبی عکس بندی یونٹ، لیبارٹریز، بیرونی مریضوں کے کلینکس، فارمیسی اور داخل مریضوں کے وارڈز شامل تھے۔ ہسپتال جدید ترین طبی آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور جدید زمینی ہسپتالوں کے برابر جامع طبی خدمات فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
عزت مآب شیخ منصور بن زاید نے کہا کہ صدر متحدہ عرب امارات عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی قیادت میں ملک بحرانوں سے متاثرہ معاشروں کو امداد فراہم کرکے اپنے انسانی ہمدردی کے کردار کو مسلسل مضبوط بنارہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جدید صلاحیتوں کی تیاری سے ہنگامی حالات میں فوری کارروائی اور دنیا میں کسی بھی مقام پر ضرورت مند افراد کو خصوصی طبی نگہداشت کی فراہمی ممکن ہوتی ہے۔
عزت مآب شیخ منصور بن زاید کے مطابق فلوٹنگ ہسپتال متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی اور امدادی نظام میں ایک اہم اضافہ ہے۔ یہ متاثرہ افراد کی مدد، انسانی جانیں بچانے اور امدادی کارروائیوں کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور طبی صلاحیتوں کے استعمال سے متعلق ملک کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ اقدام امداد کی فراہمی اور انسانی مشکلات کم کرنے کے متحدہ عرب امارات کے دیرینہ انسانی ہمدردی کے مشن سے ہم آہنگ ہے۔
فلوٹنگ ہسپتال کی تیاری قدرتی آفات اور بحرانوں کے دوران انسانی ہمدردی اور طبی امداد کے لیے متحدہ عرب امارات کی تیاری مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ ایسی جدید طبی سہولت ہے جسے ضرورت کے مطابق متاثرہ علاقوں تک تیزی سے پہنچا کر فعال کیا جاسکتا ہے۔
اس سے متاثرہ علاقوں میں خصوصی طبی نگہداشت کی فراہمی میں مدد ملے گی اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر انسانی ہمدردی اور امدادی کوششوں کی حمایت میں متحدہ عرب امارات کا قائدانہ کردار مزید مضبوط ہوگا۔