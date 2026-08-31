متحدہ عرب امارات میں 2025 تک قابل تجدید توانائی کی پیداوار 8.2 گیگاواٹ سے تجاوز کر گئی

ابوظہبی، 31 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات میں قابل تجدید توانائی کی پیداواری صلاحیت گزشتہ ایک دہائی کے دوران 63 گنا سے زیادہ بڑھ کر 2015 کے 129 میگاواٹ سے 2025 میں 8.2 گیگاواٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔
وزارت توانائی و انفراسٹرکچر کے انڈر سیکریٹری برائے توانائی و پٹرولیم امور شریف العلماء نے امارات نیوز ایجنسی وام کو بتایا کہ ملک نے توانائی کے شعبے میں نمایاں پیش رفت کی ہے، جس میں صاف توانائی کی توسیع، قومی بجلی نظام کی ترقی، گرڈ کے باہمی رابطے کو مضبوط بنانا اور بجلی کے نیٹ ورک کے انتظام اور اس کی تیاری بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کا استعمال شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت ایک واضح قومی وژن کی عکاس ہے، جس کا مقصد وفاقی اور مقامی اداروں، قومی کمپنیوں اور نجی شعبے کے تعاون سے مستقبل کی مانگ پوری کرنے کے قابل محفوظ اور پائیدار توانائی نظام قائم کرنا ہے۔
شریف العلماء کے مطابق 2025 میں متحدہ عرب امارات کی مجموعی بجلی پیداوار میں صاف توانائی کا حصہ 32.4 فیصد رہا، جسے 2031 تک بڑھا کر 35 فیصد کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ 2025 میں صاف توانائی کے ذرائع سے بجلی کی پیداوار 62.4 گیگاواٹ آور سے تجاوز کر گئی جبکہ صاف توانائی کی مجموعی نصب شدہ صلاحیت 13,805 میگاواٹ تک پہنچ گئی۔ اس میں جوہری توانائی، فوٹو وولٹائک اور مرتکز شمسی توانائی، ہوا سے بجلی کی پیداوار اور فضلے سے توانائی کے منصوبے شامل ہیں۔
متحدہ عرب امارات میں 2025 کے دوران بجلی کی مجموعی پیداوار 192,735 گیگاواٹ آور رہی جبکہ بجلی کی کھپت 174,524 گیگاواٹ آور ریکارڈ کی گئی۔
شریف العلماء نے کہا کہ یہ اعداد و شمار توانائی کے ذرائع میں تنوع بڑھانے اور قومی بجلی گرڈ کی تیاری بہتر بنانے میں مسلسل پیش رفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ وزارت اپنے شراکت داروں کے ساتھ بجلی کی مارکیٹ کی ترقی، گرڈ انٹرکنکشن منصوبوں کو مضبوط بنانے، صاف توانائی کے دائرہ کار میں توسیع اور گرڈ کی نگرانی و وسائل کے انتظام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر کام کر رہی ہے۔
انہوں نے امارات مانیٹرنگ سینٹر کے آغاز کا بھی ذکر کیا، جو اپنی نوعیت کا پہلا قومی مرکز ہے اور چاروں بجلی فراہم کرنے والے اداروں کو مربوط کرکے متحدہ عرب امارات کے بجلی کے مربوط نیٹ ورک کی حقیقی وقت میں نگرانی کی سہولت فراہم کرتا ہے۔
مرکز کے دوسرے مرحلے کے تحت سیمنز کے تعاون سے قابل تجدید توانائی کے انتظام کا پروگرام تیار کرنے کے لیے ایک مطالعہ بھی مکمل کرکے نافذ کیا گیا، جس سے قومی بجلی نظام سے متعلق اداروں کے درمیان گرڈ کی نگرانی اور رابطہ کاری کو مزید بہتر بنانے میں مدد مل رہی ہے۔
شریف العلماء نے بتایا کہ توانائی کے شعبے میں تبدیلی لانے والے منصوبوں میں الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں کی بیٹریوں کی ری سائیکلنگ اور گرین صنعتی تبدیلی کو فروغ دینے کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ صاف توانائی کے حل تیار کرنے، وسائل کے مؤثر استعمال اور الیکٹرک ٹرانسپورٹ کے پھیلاؤ کے لیے دو مطالعات اور دو آزمائشی منصوبوں پر بھی کام کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ توانائی سے متعلق قومی منصوبوں اور پالیسیوں نے صاف توانائی، پائیداری اور بجلی کی منڈیوں کے شعبوں میں مقامی اور بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے ہیں۔
شریف العلماء نے کہا کہ وزارت اپنے شراکت داروں کے ساتھ قومی توانائی نظام کی ترقی اور اس کی کارکردگی و تیاری بہتر بنانے کے لیے کام جاری رکھے گی، تاکہ توانائی کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے، شعبے کو اقتصادی اور آبادی میں اضافے کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھا جا سکے اور صاف توانائی، پائیداری اور موسمیاتی غیر جانبداری سے متعلق قومی اہداف کے حصول میں پیش رفت کی جا سکے۔