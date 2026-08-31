متحدہ عرب امارات کی ملک پر دشمن ایرانی حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 31 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے ملک کے خلاف ایران کے دشمن ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اماراتی فضائی دفاعی نظام نے ڈرون کو متحدہ عرب امارات کی علاقائی سمندری حدود کے اوپر تباہ کر دیا۔ امارات نے اس کارروائی کو خطرناک اشتعال انگیزی اور ملکی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شہریوں اور رہائشیوں کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس نوعیت کے دشمنانہ حملے خطرناک کشیدگی، ناقابل قبول جارحیت اور متحدہ عرب امارات کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے لیے براہ راست خطرہ ہیں اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
متحدہ عرب امارات نے واضح کیا کہ وہ کسی بھی صورت اپنی سلامتی اور خودمختاری کو لاحق خطرے کو برداشت نہیں کرے گا اور بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنی خودمختاری، قومی سلامتی، علاقائی سالمیت اور شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ان حملوں کا جواب دینے کا اپنا مکمل اور جائز حق محفوظ رکھتا ہے۔
وزارت نے مزید کہا کہ اس حملے کی تمام قانونی اور انسانی اصولوں کے تحت دوٹوک مذمت اور اسے مسترد کیا جاتا ہے۔ وزارت نے ایسے حملے فوری طور پر بند کرنے اور تمام دشمنانہ کارروائیوں کے خاتمے کی مکمل پابندی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
متحدہ عرب امارات نے ان حملوں اور ان کے تمام نتائج کا مکمل ذمہ دار ایران کو قرار دیا ہے۔