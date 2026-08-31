صدر شیخ محمد بن زاید کی نئے تعلیمی سال پر طلبہ، اساتذہ اور والدین کو مبارکباد

ابوظہبی، 31 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر طلبہ، اساتذہ، انتظامی عملے اور والدین کو مبارکباد دیتے ہوئے سب پر زور دیا ہے کہ وہ ٹیم ورک کے جذبے کے ساتھ مل کر ایسی تخلیقی، باصلاحیت اور فعال نسلوں کی تربیت کریں جو اپنے وطن سے محبت رکھتی ہوں۔
اس موقع پر عزت مآب نے ایک صوتی پیغام جاری کیا، جس کا ترجمہ درج ذیل ہے:
" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
میرے بچو، میں آپ سب کو نئے تعلیمی سال کی مبارکباد دیتا ہوں اور اساتذہ، انتظامی عملے اور والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
میرے بیٹو اور بیٹیو، آپ ہمارے وطن کا مستقبل ہیں۔ اس لیے میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ مطالعے کو اپنی عادت بنائیں، مسلسل سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں اور اپنی قومی شناخت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔
دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور ہر روز نئے مواقع سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ مستقبل کی مہارتیں حاصل کرنے پر توجہ دی جائے اور مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی سے مثبت اور مؤثر انداز میں فائدہ اٹھایا جائے۔
میں والدین اور اساتذہ سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ٹیم ورک کے جذبے کے ساتھ مل کر ایسی تخلیقی اور فعال نسلوں کی تربیت کریں جو اپنے وطن سے محبت کرتی ہوں۔
اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کو کامیابی عطا کرے اور آپ ہمیشہ متحدہ عرب امارات کے لیے فخر اور اعزاز کا باعث بنے رہیں۔"