عرب میڈیا سمٹ 2026 میں پانچ وزرائے اطلاعات کی شرکت، میڈیا صنعت کے مستقبل پر مباحثہ

دبئی، 31 اگست 2026 (وام) -- عرب میڈیا سمٹ کی آرگنائزنگ کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ مصر، شام، بحرین، اردن اور لبنان کے وزرائے اطلاعات رواں سال ہونے والے سمٹ میں شرکت کریں گے، جہاں علاقائی اور بین الاقوامی سطح کی اہم شخصیات کے ساتھ میڈیا انڈسٹری کے مستقبل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
عرب میڈیا سمٹ 2026 کا انعقاد 15 سے 17 ستمبر تک نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کی سرپرستی اور دبئی کے دوسرے نائب حکمران اور دبئی میڈیا کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم کی ہدایات کے تحت ہوگا۔
رواں سال کا سمٹ اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ایڈیشن ہوگا، جس میں مصر کے وزیر مملکت برائے اطلاعات ضیاء رشوان، شام کے وزیر اطلاعات ڈاکٹر خالد زعرور، بحرین کے وزیر اطلاعات ڈاکٹر رمضان بن عبداللہ النعیمی، لبنان کے وزیر اطلاعات پال مرقص اور اردن کے وزیر برائے حکومتی رابطہ ڈاکٹر محمد المومنی شرکت کریں گے۔
عرب وزرائے اطلاعات کی شرکت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب خطے اور عالمی سطح پر اہم جغرافیائی سیاسی اور اقتصادی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جبکہ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے تیز رفتار فروغ سے میڈیا انڈسٹری بھی بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے۔
دبئی میڈیا کونسل کی نائب چیئرپرسن اور منیجنگ ڈائریکٹر، دبئی پریس کلب کی صدر اور عرب میڈیا سمٹ آرگنائزنگ کمیٹی کی چیئرپرسن منیٰ غانم المری نے عرب وزرائے اطلاعات کی شرکت کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی موجودگی میڈیا انڈسٹری کے مستقبل سے متعلق مباحث میں فیصلہ سازوں کی شمولیت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ میڈیا کا کردار اب صرف واقعات کی خبر رسانی تک محدود نہیں رہا بلکہ معاشروں کو تبدیلیوں کو سمجھنے، اعتماد قائم کرنے اور تیزی سے مسابقتی بنتے عالمی منظرنامے میں عرب دنیا کی آواز کو مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرنا ہے۔
منیٰ المری نے کہا کہ خطے کو ایسے میڈیا شعبے کی ضرورت ہے جو تبدیلیوں کو سمجھنے اور ان کی مؤثر وضاحت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، استحکام اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرے اور خطے کا مؤقف اس کے اپنے تناظر میں پیش کرے، ساتھ ہی ایسی پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ کرے جو عوام کا اعتماد حاصل کرنے اور عالمی سطح پر مسابقت کے قابل ہو۔
دبئی پریس کلب کی ڈائریکٹر مریم الملا نے کہا کہ عرب میڈیا کی نمایاں شخصیات کی شرکت میڈیا انڈسٹری کے مستقبل پر مکالمے کے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر عرب میڈیا سمٹ کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ سمٹ میڈیا کے مختلف شعبوں سے بااثر شخصیات کو ایک جگہ جمع کرکے عالمی میڈیا منظرنامے کو تشکیل دینے والی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرتا ہے، جبکہ عرب وزرائے اطلاعات کی شرکت ایسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے زیادہ تعاون، مکالمے اور تجربات کے تبادلے کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے جو اب قومی سرحدوں تک محدود نہیں رہے۔
عرب میڈیا سمٹ 2026 کے تحت متعدد خصوصی تقریبات منعقد ہوں گی، جن میں عرب میڈیا فورم، گورنمنٹ کمیونیکیشن فورم، عرب یوتھ میڈیا فورم، عرب سوشل میڈیا انفلوئنسرز سمٹ، فلمز فورم، گیمز فورم اور دبئی پوڈفیسٹ کے علاوہ کئی بین الاقوامی میڈیا فورمز شامل ہیں۔