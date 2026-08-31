امارات کا دوسرا امدادی طیارہ 45 ٹن سامان لے کر نیپال پہنچ گیا

کٹھمنڈو، 31 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کا دوسرا امدادی طیارہ یو اے ای ایڈ ایجنسی کے ذریعے 45 ٹن امدادی سامان لے کر نیپال پہنچ گیا، جس کا مقصد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ افراد کی فوری ضروریات پوری کرنا ہے۔
یہ امداد متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر فراہم کی جا رہی ہے، جنہوں نے نیپال کے متاثرین کے لیے 10 ملین امریکی ڈالر کی امداد مختص کرنے کا حکم دیا تھا۔
امدادی کھیپ میں بنیادی غذائی اشیا، امدادی سامان، بجلی پیدا کرنے والے جنریٹرز اور دیگر ضروری اشیا شامل ہیں۔ یہ سامان خاص طور پر شدید متاثرہ علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ خاندانوں کو فوری مدد فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
یہ اقدام دنیا بھر میں قدرتی آفات اور بحرانوں سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کی انسانی ہمدردی کی کوششوں کا حصہ ہے، جس کے تحت متاثرہ آبادیوں کی معاونت اور اقوام و عوام کے درمیان یکجہتی اور تعاون کو فروغ دیا جاتا ہے۔
متحدہ عرب امارات نیپال میں متاثرہ افراد کی مدد کے لیے اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سے قبل اگست میں پہلا امدادی طیارہ ہنگامی سامان لے کر نیپال پہنچا تھا۔
یہ امدادی سلسلہ قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی یکجہتی اور آفت کے اثرات کم کرنے کی کوششوں میں اس کے تعاون کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ ہنگامی حالات میں متاثرین کی مدد اور ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے ملک کے دیرینہ انسانی ہمدردی کے مؤقف کو بھی اجاگر کرتا ہے۔