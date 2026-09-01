ابوظہبی چیمبر کی قانونی کمیٹی کے کام میں 2026 کی پہلی ششماہی میں 233 فیصد اضافہ

ابوظہبی (وام) -- ابوظہبی چیمبر کی سرکاری قوانین و قانون سازی کے جائزہ کی کمیٹی کے کام میں 2026 کی پہلی ششماہی کے دوران 233 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس میں کمیٹی نے 40 قانونی اور ضابطہ جاتی معاملات کا جائزہ لیا، جبکہ 2025 کی اسی مدت میں یہ تعداد 12 تھی۔
کمیٹی مسودہ قوانین، ضوابط اور قراردادوں کا جائزہ لیتی ہے اور قانون سازی کے اقدامات کو بہتر بنانے، گورننس کے معیار کو مضبوط کرنے، طریقہ کار اور سزاؤں سے متعلق دفعات کو زیادہ مؤثر بنانے اور ضابطہ جاتی اہداف کو نجی شعبے کی ضروریات کے ساتھ متوازن کرنے میں کردار ادا کرتی ہے۔
رواں سال کی پہلی ششماہی کے دوران کمیٹی نے تجارتی کمپنیوں، غیر منافع بخش اداروں، خاندانی کاروبار، صارفین کے تحفظ اور اعلیٰ تعلیم سمیت متعدد اہم شعبوں سے متعلق قانونی اور ضابطہ جاتی امور کا جائزہ لیا۔
کمیٹی کے چیئرمین علی بن حرمل الظاہری نے کہا کہ زیر جائزہ معاملات میں نمایاں اضافے سے قانون سازی کے عمل میں کمیٹی کے بڑھتے ہوئے کردار اور اس کی ذمہ داریوں میں توسیع کی عکاسی ہوتی ہے۔