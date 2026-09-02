ابوظہبی میں 26 ستمبر کو امارات کا پہلا بین الاقوامی پروفیشنل سومو مقابلہ

ابوظہبی، 2 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات اپنی تاریخ کے پہلے بین الاقوامی 'آل اسٹار سومو کمپیٹیشن' کی میزبانی 26 ستمبر کو ابوظہبی کے 'اسپیس42' ایرینا میں کرے گا، جہاں جاپان، منگولیا اور مصر کے نو ممتاز سومو پہلوان 36 مقابلوں میں حصہ لیں گے۔
ان کھلاڑیوں میں عالمی چیمپئن شپ کے فاتح، جاپانی پروفیشنل سومو کے اعلیٰ ترین اعزاز 'ایمپررز کپ' کے فاتح اور کئی دہائیوں کا پیشہ ورانہ تجربہ رکھنے والے کھلاڑی شامل ہیں۔
تماشائیوں کو مقابلوں کے ساتھ سومو کی صدیوں پرانی روایات سے بھی روشناس ہونے کا موقع ملے گا۔ پروگرام میں پہلوانوں کی روایتی انداز میں رنگ میں آمد اور مقابلے سے قبل ادا کی جانے والی مخصوص رسومات بھی شامل ہوں گی۔
اسپیس42 ایرینا کے جنرل منیجر محمد یحییٰ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں پہلی مرتبہ پروفیشنل سومو کا انعقاد ابوظہبی کے کھیلوں کے کیلنڈر میں ایک اہم اضافہ ہے اور شائقین کو بھرپور تاریخ اور گہری روایات کے حامل اس کھیل سے متعارف کرانے کا منفرد موقع فراہم کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ شائقین سومو مقابلوں کو قریب سے دیکھنے کے ساتھ ان روایات اور منفرد ماحول کا تجربہ بھی کر سکیں گے جو اس کھیل کو نمایاں بناتے ہیں۔
مقابلے میں جاپان کے ایچی نمایاں کھلاڑی ہوں گے، جو جاپانی پروفیشنل سومو کے سب سے بڑے اعزاز ایمپررز کپ کے فاتح ہیں۔ ان کے ہم وطن ہیروکی بھی میدان میں اتریں گے، جن کا شمار موجودہ دور کے سب سے بھاری جسامت والے سومو پہلوانوں میں ہوتا ہے۔
مقابلے میں جاپان کے علاوہ دیگر ممالک کے نمایاں کھلاڑی بھی شریک ہوں گے۔ منگولیا کے مینڈی جونیئر ورلڈ سومو چیمپئن اور انٹرنیشنل سومو چیمپئن رہ چکے ہیں، جبکہ مصر کے رامی الغزار متعدد بین الاقوامی اعزازات حاصل کر چکے ہیں اور ان کی شرکت خطے کے شائقین کے لیے مقابلے میں خصوصی دلچسپی کا باعث بنے گی۔