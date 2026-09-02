شیخ خالد بن محمد بن زاید کی اے ایم ڈی کی چیئرپرسن لیزا سو سے ملاقات، مصنوعی ذہانت اور جدید کمپیوٹنگ میں تعاون پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 2 ستمبر 2026 (وام) -- ابوظہبی کے ولی عہد اور ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے اے ایم ڈی کی چیئرپرسن اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر لیزا سو سے ملاقات کی، جس میں مصنوعی ذہانت اور جدید کمپیوٹنگ کے شعبوں میں تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات میں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون کے امکانات کے ساتھ اعلیٰ کارکردگی کی کمپیوٹنگ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ڈیٹا سینٹر کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق تکنیکی صلاحیتوں اور جدید حل کی ترقی پر بھی بات چیت کی گئی۔
ملاقات میں ایگزیکٹو افیئرز اتھارٹی کے چیئرمین اور مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر و گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر خلدون خلیفہ المبارک، جبکہ ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے سیکریٹری جنرل اور ولی عہد کے دفتر کے چیئرمین سیف سعید غباش بھی موجود تھے۔