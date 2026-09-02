امارات کی بحرین، کویت، اردن اور عراقی کردستان پر ایرانی میزائل و ڈرون حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 2 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے ایران کی جانب سے مملکت بحرین، ریاست کویت، ہاشمی مملکت اردن اور عراقی کردستان کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنانے والے دشمنانہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے برادر ممالک کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی اور ان کی سلامتی و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
وزارت نے مملکت بحرین، ریاست کویت، ہاشمی مملکت اردن، جمہوریہ عراق، اور عراق کے کردستان ریجن کی حکومت کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کی ہے۔