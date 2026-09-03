متحدہ عرب امارات کے صدر کی ہدایات پر یو اے ای امدادی مشن نیپال روانہ

ابوظہبی، 3 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر ایک اماراتی امدادی مشن نیپال روانہ کر دیا گیا ہے، جو سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں فوری انسانی ہمدردی کی امداد، طبی معاونت اور سرچ اینڈ ریسکیو کارروائیوں میں حصہ لے گا۔
نیپال میں حالیہ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک، زخمی اور لاپتہ ہوئے ہیں جبکہ بڑے پیمانے پر نقصان بھی ہوا ہے۔ اماراتی مشن کی روانگی نیپال میں متحدہ عرب امارات کی جاری امدادی کوششوں کا حصہ ہے۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید کی ہدایات پر متاثرین کی مدد کے لیے 10 ملین امریکی ڈالر مختص کیے گئے ہیں، جبکہ دو امدادی طیارے بھی روانہ کیے جا چکے ہیں۔ پہلے طیارے کے ذریعے 83 ٹن غذائی اشیا اور عارضی رہائش کا سامان پہنچایا گیا، جبکہ دوسرے طیارے میں 45 ٹن امدادی سامان شامل تھا، جس میں بنیادی غذائی اشیا، ضروری سامان اور بجلی کے جنریٹرز شامل تھے۔
امدادی مشن میں جوائنٹ آپریشنز کمانڈ، دبئی پولیس سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم اور یو اے ای ایڈ ایجنسی کے ماہرین شامل ہیں، جو آفات سے نمٹنے، طبی انخلا اور ابتدائی طبی امداد کا تجربہ رکھتے ہیں۔
یہ ٹیم نیپالی حکام کے ساتھ رابطے میں متاثرہ علاقوں میں انسانی ہمدردی کی کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانے، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے اور تلاش و بچاؤ کی سرگرمیوں میں معاونت کرے گی۔
مختص کیے گئے 10 ملین امریکی ڈالر متاثرہ علاقوں میں ابتدائی بحالی اور استحکام کی کوششوں میں مدد کے ساتھ مختلف عمر کے افراد کے لیے ضروری اشیا اور بنیادی ضروریات کی فراہمی پر خرچ کیے جائیں گے۔
یو اے ای ایڈ ایجنسی، کٹھمنڈو میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کے تعاون سے مقامی حکام اور متعلقہ بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ رابطہ کاری کر رہی ہے تاکہ امداد مردوں، خواتین اور بچوں سمیت تمام متاثرہ افراد تک پہنچ سکے اور آفت زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو بہتر طور پر مربوط کیا جا سکے۔
نیپال ان متعدد ممالک میں شامل ہے جہاں متحدہ عرب امارات نے 2026 کے دوران انسانی ہمدردی کی امدادی سرگرمیاں انجام دی ہیں۔ رواں سال یہ اقدامات چار براعظموں کے 16 ممالک تک پھیل چکے ہیں۔
یہ کوششیں بحرانوں اور قدرتی آفات کے دوران متاثرہ افراد کی مدد، بین الاقوامی یکجہتی اور تعاون کے فروغ اور فوری انسانی ہمدردی کے ردعمل میں متحدہ عرب امارات کے فعال عالمی کردار کی عکاسی کرتی ہیں۔