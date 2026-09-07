دبئی میں 2026 کی پہلی ششماہی میں 104 رئیل اسٹیٹ منصوبے مکمل، سرمایہ کاری 111 ارب درہم سے تجاوز

دبئی، 7 ستمبر 2026 (وام) -- دبئی میں 2026 کی پہلی ششماہی کے دوران 104 رئیل اسٹیٹ منصوبے مکمل ہوئے، جن کی سرمایہ کاری مالیت 111 ارب درہم سے تجاوز کر گئی، جبکہ ان منصوبوں کے ذریعے مارکیٹ میں 24,537 نئے رہائشی یونٹس شامل ہوئے۔
دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے مطابق گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں مکمل ہونے والے منصوبوں کی تعداد میں 38.7 فیصد، سرمایہ کاری مالیت میں 52 فیصد اور نئے یونٹس کی تعداد میں 36 فیصد سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
یہ اعداد و شمار دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں شروع ہونے والی 22ویں انٹرنیشنل پراپرٹی شو، آئی پی ایس 2026، کے موقع پر پیش کیے گئے، جو 9 ستمبر تک جاری رہے گی۔ دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ اس نمائش میں اسٹریٹجک شراکت دار کے طور پر شریک ہے۔
افتتاحی مباحثے میں دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے کارپوریٹ سپورٹ سیکٹر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ماجد صقر المری نے کہا کہ دبئی کی رئیل اسٹیٹ مارکیٹ کو واضح ضابطہ جاتی نظام، شفافیت اور مؤثر خدمات کی حمایت حاصل ہے، جس سے مختلف نوعیت کے سرمایہ کاروں کے لیے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل خدمات، مارکیٹ ڈیٹا اور دیگر حل سرمایہ کاروں، ڈویلپرز اور صارفین کے لیے معاملات کو آسان بنانے اور مارکیٹ کی مختلف سرمایہ کاری ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔
دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے مطابق پہلی بار گھر خریدنے والوں کے پروگرام کے تحت جون 2026 تک 3,200 سے زیادہ رہائشی اپنا پہلا گھر خرید چکے تھے۔ جولائی 2025 میں پروگرام کے آغاز کے بعد سے اس کے تحت 5 ارب درہم سے زیادہ کے رئیل اسٹیٹ سودے ہوئے، جبکہ رجسٹریشن کرانے والوں کی تعداد 45 ہزار سے تجاوز کر گئی۔
نمائش میں دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ اپنی ڈیجیٹل خدمات، سرمایہ کاری کے مواقع اور اماراتی ٹیلنٹ اور کاروباری اداروں سے متعلق اقدامات بھی پیش کر رہا ہے، جبکہ دبئی رئیل اسٹیٹ اسٹریٹجی 2033 اور دبئی اکنامک ایجنڈا D33 سے متعلق مباحثوں اور ورکشاپس میں بھی حصہ لے رہا ہے۔