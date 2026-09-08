نیپال کے لیے امارات کا چوتھا امدادی طیارہ پہنچ گیا، فضائی امداد 186 ٹن تک پہنچ گئی

کٹھمنڈو، 8 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی کے فضائی پل کے تحت چوتھا امدادی طیارہ آج وفاقی جمہوری جمہوریہ نیپال پہنچ گیا، جس میں تقریباً 38 ٹن امدادی سامان شامل تھا۔ کھیپ میں 500 خیمے اور 108 امدادی پیکجز بھی شامل تھے۔
یہ کھیپ نیپال میں قدرتی آفت کے اثرات سے نمٹنے اور متاثرہ افراد کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کی جاری انسانی ہمدردی کی کوششوں کا حصہ ہے۔
چوتھے طیارے کی آمد کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی جانب سے فضائی راستے سے نیپال پہنچائی جانے والی انسانی ہمدردی اور امدادی اشیا کی مجموعی مقدار تقریباً 186 ٹن ہوگئی ہے۔ امداد میں خوراک، عارضی رہائش اور طبی سامان کے علاوہ مختلف امدادی اور لاجسٹک آلات بھی شامل ہیں، جن کا مقصد فوری فیلڈ ضروریات پوری کرنا اور نیپال کے مختلف علاقوں میں آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے انسانی اثرات کو کم کرنا ہے۔ ان آفات کے نتیجے میں سیکڑوں افراد ہلاک، زخمی یا لاپتا ہوئے ہیں۔
نیپال کے سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت کے وزیر ڈاکٹر مہابیر پن نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے مسلسل امدادی معاونت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ بڑی تعداد میں افراد کو فائدہ پہنچا ہے اور متاثرہ علاقوں میں مشکل حالات سے نمٹنے کی مختلف کوششوں کو تقویت ملی ہے۔
متحدہ عرب امارات کی امدادی کارروائیاں نیپال کی مقامی منڈی سے ضروری انسانی ہمدردی کی اشیا کی فراہمی کے ساتھ بھی جاری ہیں، جس سے متاثرین تک امداد کی ترسیل میں تیزی لانے میں مدد مل رہی ہے۔ زمینی ضروریات کی بنیاد پر ترجیحات کے تعین کے لیے یہ تمام کوششیں متعلقہ حکام کے ساتھ رابطہ و تعاون سے کی جا رہی ہیں۔
دریں اثنا دبئی پولیس کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم متاثرہ علاقوں میں اپنی فیلڈ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں تلاش اور صورتحال کے جائزے کے لیے خصوصی اور جدید آلات و ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ ٹیم متعلقہ نیپالی حکام اور امدادی ٹیموں کی کارروائیوں میں بھی معاونت فراہم کر رہی ہے۔
یہ کوششیں بحرانوں اور قدرتی آفات کے موقع پر فوری ردعمل، متاثرہ افراد اور برادریوں کی مدد اور بین الاقوامی انسانی ہمدردی کے تعاون کو مضبوط بنانے کے متحدہ عرب امارات کے دیرینہ انسانی ہمدردی کے نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہیں۔