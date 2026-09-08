متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کا میڈیا رپورٹنگ کے جواب میں بیان

ابوظہبی، 8 ستمبر، 2026 (وام) -- وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت، حکومتی رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے متعلق میڈیا رپورٹس یا قیاس آرائیوں پر تبصرہ نہیں کرتی۔
وزارت نے کہا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے متحدہ عرب امارات کی تمام سفارتی اور سیاسی کوششوں کا محور مسلسل کشیدگی میں کمی، خطے میں استحکام کا فروغ اور تشدد کی روک تھام رہا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے سرکاری اداروں کے درمیان پانچ سال سے زائد عرصہ قبل تعلقات کے آغاز کے بعد سے رابطے کے کھلے اور براہِ راست ذرائع قائم ہیں۔ ضرورت پڑنے پر متعلقہ اداروں کے درمیان تمام ضروری انٹیلی جنس معلومات کا تبادلہ کیا جاتا رہا ہے اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔