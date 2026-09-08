دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا رجحان برقرار، اربوں درہم کے نئے منصوبوں کا اعلان

دبئی، 8 ستمبر، 2026 (وام) -- انٹرنیشنل پراپرٹی شو 2026 میں شریک ڈویلپرز کے مطابق دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے بدستور پرکشش ہے، جسے شہر کی عالمی کشش، متنوع منصوبوں، لچکدار ادائیگی کے منصوبوں، اعلیٰ سکیورٹی، بہتر معیارِ زندگی اور جدید بنیادی ڈھانچے سے تقویت مل رہی ہے۔
نمائش میں شریک کمپنیوں نے اربوں درہم مالیت کے نئے منصوبوں اور سرمایہ کاری کے منصوبوں کا بھی اعلان کیا۔
یونین پراپرٹیز کی سیلز ڈائریکٹر راجندر کور نے امارات نیوز ایجنسی ’وام‘ کو بتایا کہ سرمایہ کار اب ایسی سرمایہ کاری کے مواقع کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں جہاں مسابقتی قیمتوں کے ساتھ منصوبوں کا معیار اور ڈویلپر کی ساکھ بھی مضبوط ہو۔
اس موقع پر عزیزی ڈیولپمنٹس کے سیلز ڈائریکٹر راجہ جواد احمد نے کہا کہ کمپنی اب تک 100 سے زائد منصوبے مکمل کر چکی ہے، جبکہ 50 سے زیادہ منصوبے اس وقت زیرِ تعمیر ہیں اور آف پلان فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دبئی کی آف پلان، سیکنڈری اور رینٹل مارکیٹس میں مضبوطی برقرار ہے، جبکہ کاروبار، تجارت اور ٹیکنالوجی کے عالمی مرکز کی حیثیت سے دبئی کی مضبوط پوزیشن کے باعث آئندہ برسوں میں پراپرٹی کی قیمتوں میں مزید اضافے کی توقع ہے۔
پریسٹیج ون ڈیولپمنٹس کے چیف سیلز آفیسر حسین عزالدین نے کہا کہ کمپنی 2026-2027 کے ریئل اسٹیٹ سیزن کے دوران 3 سے 4 ارب درہم کی سرمایہ کاری کا منصوبہ رکھتی ہے، جس میں زمین کی خریداری اور دبئی کے اہم مقامات پر نئے رہائشی اور تجارتی منصوبے شامل ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ کمپنی رواں سال کے آغاز سے اب تک چار منصوبے متعارف کرا چکی ہے اور موجودہ سیزن کے دوران مزید سات سے آٹھ منصوبے شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
حسین عزالدین نے مزید کہا کہ سرمایہ کاروں کی دلچسپی بالخصوص ممتاز مقامات پر مرکوز ہے، جن میں واٹر فرنٹ منصوبے، برج خلیفہ کے قریب واقع جائیدادیں اور بین الاقوامی ہوٹل برانڈز سے منسلک رہائشی منصوبے شامل ہیں۔