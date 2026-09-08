دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کا ریئل اسٹیٹ خدمات میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو وسعت دینے کا منصوبہ

دبئی، 8 ستمبر، 2026 (وام) -- دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ نے انٹرنیشنل پراپرٹی شو 2026 کے دوسرے روز ریئل اسٹیٹ خدمات اور آپریشنز کی ترقی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو مزید وسعت دینے کے منصوبوں کو اجاگر کیا۔ اس کے ساتھ ہائر کالجز آف ٹیکنالوجی اور یونیورسٹی آف دبئی کے تعاون سے شعبے کی مستقبل کی ضروریات کے لیے افرادی صلاحیتوں کی تیاری پر مبنی خصوصی تعلیمی اور پیشہ ورانہ پروگراموں پر بھی روشنی ڈالی گئی۔
’’دی ایرا آف ایجنٹک اے آئی: فرام چیٹ بوٹس ٹو ڈیجیٹل کولیگز‘‘ کے عنوان سے منعقدہ پینل مباحثے میں مصنوعی ذہانت کے ارتقا پر تبادلہ خیال کیا گیا، جو اب محض سوالات کے جوابات دینے تک محدود نہیں بلکہ کام انجام دینے، ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور لین دین کی کارروائیوں میں معاونت کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اس سے بار بار ڈیٹا درج کرنے کی ضرورت کم کرنے، درخواستوں کی کارروائی تیز کرنے اور خدمات کی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ نے اپنے ’’ابتدائی رجسٹریشن‘‘ پلیٹ فارم کو مصنوعی ذہانت کے عملی استعمال کی مثال کے طور پر پیش کیا، جہاں یہ ٹیکنالوجی دستاویزات پڑھنے، متعلقہ معلومات اخذ کرنے اور مطلوبہ معیار پر پورا اترنے والے لین دین کی کارروائی میں معاونت کرتی ہے۔
افرادی صلاحیتوں کی ترقی کے ضمن میں محکمہ نے ہائر کالجز آف ٹیکنالوجی کے تعاون سے تیار کردہ ’’ریئل اسٹیٹ سیکٹر ڈپلومہ‘‘ کو بھی اجاگر کیا۔ یہ پروگرام دو تعلیمی سالوں پر محیط 90 گھنٹے کی تعلیم پر مشتمل ہوگا، جبکہ اس کے پہلے بیچ کا آغاز خزاں 2026 میں متوقع ہے۔
یونیورسٹی آف دبئی نے بھی دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے تعاون سے تیار کیے جانے والے خصوصی تعلیمی پروگرام پیش کیے، جن میں فنانس، سرمایہ کاری، ویلیوایشن، ریئل اسٹیٹ ریگولیشن، پراپرٹی مینجمنٹ اور ریئل اسٹیٹ ٹیکنالوجیز پر مشتمل بیچلر پروگرام شامل ہے۔
انٹرنیشنل پراپرٹی شو 2026 کے اسٹریٹجک پارٹنر کی حیثیت سے دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 9 ستمبر تک جاری رہنے والی نمائش میں اپنی شرکت جاری رکھے ہوئے ہے۔