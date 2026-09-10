برلن کے ولا بورزگ میں جرمن صدر کا متحدہ عرب امارات کے صدر کا خیرمقدم

برلن، 10 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے جرمنی کے سرکاری دورے کے موقع پر وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر فرینک والٹر سٹین میئر نے آج برلن کے ولا بورزگ میں ان کا خیرمقدم کیا۔
امارات کے صدر کے وفد کی جھیل کے کنارے واقع تاریخی ولا بورزگ آمد پر سرکاری استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات اور جرمنی کے قومی ترانے بجائے گئے، جس کے بعد عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔
ولا بورزگ کی خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کرتے ہوئے امارات کے صدر نے جرمنی کے دورے پر خوشی کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور تعاون پر قائم دیرینہ شراکت داری کو اجاگر کیا۔ انہوں نے امارات اور جرمنی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہونے کی امید بھی ظاہر کی۔
استقبالیہ تقریب کے دوران عزت مآب شیخ محمد بن زاید کا جرمنی کے متعدد وزرا اور اعلیٰ حکام سے تعارف کرایا گیا، جبکہ جرمن صدر نے امارات کے صدر کے ہمراہ اماراتی وفد کے ارکان کا خیرمقدم کیا۔
اماراتی وفد میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور متعدد وزرا و اعلیٰ حکام شامل تھے۔