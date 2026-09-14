امارات کے پانچ امدادی قافلے 819 ٹن امدادی سامان لے کر غزہ پہنچے

غزہ، 14 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے پانچ امدادی قافلے گزشتہ ہفتے غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے، جن میں 63 ٹرکوں کے ذریعے مجموعی طور پر 819 ٹن امدادی سامان پہنچایا گیا۔ یہ امداد 'آپریشن الفارس الشهم 3' کے تحت فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھیجی گئی۔
قافلوں میں خوراک اور دیگر ضروری اشیا شامل تھیں، جبکہ العریش میں قائم اماراتی انسانی ہمدردی لاجسٹکس مرکز کے ذریعے امداد کی وصولی، درجہ بندی، تیاری اور غزہ روانگی کا عمل جاری ہے۔
'آپریشن الفارس الشهم 3' کے تحت امدادی قافلوں کی باقاعدہ ترسیل فلسطینی عوام کی مدد، ان کی مشکلات میں کمی اور فوری انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔