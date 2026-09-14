خالد بن محمد بن زاید کی عالمی سرمایہ کاری بینک 'سٹی گروپ' کی سربراہ سے ملاقات

ابوظہبی، 14 ستمبر، 2026 (وام) -- ابوظہبی کے ولی عہد اور ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے عالمی سرمایہ کاری بینک اور مالیاتی خدمات کی کمپنی سٹی گروپ کی چیئر و چیف ایگزیکٹو آفیسر جین فریزر سے ملاقات کی۔
ملاقات میں بینکاری شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور ایسے مالیاتی حل تیار کرنے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا جو کاروباری ماحول کی کارکردگی بہتر بنانے اور مختلف اقتصادی شعبوں میں پائیدار ترقی کی حمایت میں معاون ہوں۔
ملاقات میں ابوظہبی محکمہ اقتصادی ترقی کے چیئرمین احمد جاسم الزعابی اور ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے سیکریٹری جنرل و دفتر ولی عہد کے چیئرمین سیف سعید غباش بھی موجود تھے۔