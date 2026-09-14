متحدہ عرب امارات کے صدر کی البانیہ کے ہم منصب سے ملاقات

ابوظہبی، 14 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے ورکنگ دورے پر آئے جمہوریہ البانیا کے صدر بجرام بیگاج سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات، اقتصادی و ترقیاتی تعاون اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
امارات کے صدر نے البانیا کے صدر کا خیرمقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کا دورہ امارات-البانیا تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے درمیان تعمیری تعاون کو وسعت دینے میں معاون ثابت ہوگا۔
دوطرفہ تعاون کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے بالخصوص معیشت، تجارت، قابل تجدید توانائی، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں شراکت داری بڑھانے کے امکانات پر بات چیت کی۔ گفتگو میں مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے اور دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی و فلاح کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز رہی۔
دونوں فریقوں نے امارات-البانیا تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے ترقیاتی شراکت داریوں کا دائرہ وسیع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
ملاقات میں دسمبر میں متحدہ عرب امارات کی میزبانی میں ہونے والی اقوام متحدہ کی 2026 واٹر کانفرنس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پائیداری، خصوصاً پانی سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں اور بین الاقوامی فورمز پر تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔
علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے صدر امارات اور البانیا کے صدر نے علاقائی و عالمی سطح پر سلامتی، استحکام اور امن کو مضبوط بنانے کی کوششوں کی اہمیت اجاگر کی، تاکہ سب کے لیے زیادہ خوشحال مستقبل کی راہ ہموار کی جا سکے۔
ملاقات کے دوران صدر بجرام بیگاج نے عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو البانیا کا اعلیٰ ترین صدارتی اعزاز 'گرینڈ اسٹار آف دی سپریم آرڈر آف دی ایگل' پیش کیا۔ یہ اعزاز امارات-البانیا تعلقات کو مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں ان کے فروغ میں صدر امارات کے کردار کے اعتراف میں دیا گیا۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے اس اعزاز پر صدر بیگاج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک کی عوام کے مفاد میں دوطرفہ تعلقات میں حاصل ہونے والی پیش رفت کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
ملاقات میں نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان، ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، متعدد وزرا و حکام اور البانیا کے صدر کے ہمراہ وفد کے ارکان نے شرکت کی۔