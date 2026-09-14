اماراتی خواتین جیو جِتسو میں عالمی کامیابیوں کے بعد ایشیائی کھیلوں کے لیے پُرعزم

ابوظہبی، 14 ستمبر، 2026 (وام) -- اماراتی خواتین کھلاڑی بین الاقوامی جیو جِتسو میں اپنی مضبوط موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہیں، جہاں حالیہ برسوں میں براعظمی اور عالمی سطح پر متعدد اعزازات ان کے نام رہے ہیں۔
ابوظہبی میں منعقدہ 2026 جیو جِتسو ورلڈ چیمپئن شپ میں اسما الحوسنی نے 52 کلوگرام، شما الکلبانی نے 63 کلوگرام اور بلقیس الہاشمی نے 48 کلوگرام کیٹیگری میں سینئر گولڈ میڈلز جیتے۔
یہ کامیابیاں اماراتی خواتین جیو جِتسو کے سابقہ نمایاں نتائج کا تسلسل ہیں۔ اسما الحوسنی اور شما الکلبانی ہانگژو ایشیائی کھیلوں میں گولڈ میڈلز جیت چکی ہیں، جبکہ مہرہ الہنائی نے 2018 جکارتہ ایشیائی کھیلوں میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔
مسلسل بین الاقوامی کامیابیاں اماراتی خواتین کے کھیلوں میں بڑھتی ہوئی پیش رفت اور نئی نسل کی مضبوط کارکردگی کی عکاسی کرتی ہیں۔
اب توجہ جاپان میں 19 ستمبر سے 4 اکتوبر تک ہونے والے 20ویں آئیچی-ناگویا 2026 ایشیائی کھیلوں پر مرکوز ہے، جہاں اماراتی خواتین کی قومی جیو جِتسو ٹیم حالیہ عالمی کامیابیوں کا سلسلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی۔