متحدہ عرب امارات اور شام کے صدور کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر بات چیت

ابوظہبی، 15 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور شامی عرب جمہوریہ کے صدر احمد الشرع نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، خصوصاً اقتصادی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، تاکہ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھایا جا سکے اور دونوں ممالک کی عوام کی ترقی و خوشحالی کو فروغ ملے۔
یہ ملاقات صدر احمد الشرع کے متحدہ عرب امارات کے ورکنگ دورے کے دوران ہوئی، جہاں وہ دبئی میں منعقدہ 24ویں عرب میڈیا سمٹ میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔
دوطرفہ تعلقات کے مستقبل پر گفتگو کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے امارات-شام تعاون کو مزید فروغ دینے اور اسے دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات سے ہم آہنگ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
اسی تناظر میں اماراتی اقتصادی وفد کے حالیہ دورہ شام کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے کہا کہ اس دورے نے اقتصادی تعاون کے نئے مواقع پیدا کیے، بحالی کے عمل میں معاونت کے لیے فریم ورک تیار کرنے اور اسٹریٹجک منصوبوں کو شراکت داری کے ذریعے آگے بڑھانے کی راہ ہموار کی۔
گفتگو کا دائرہ عرب میڈیا سمٹ تک بھی پھیلا، جہاں دونوں رہنماؤں نے اس کے ایجنڈے میں شامل اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ امارات کے صدر نے سمٹ میں شرکت کی دعوت قبول کرنے پر صدر احمد الشرع کا شکریہ ادا کیا۔
علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کے دوران خصوصاً مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال، خطے کے مستقبل اور سلامتی و استحکام پر اس کے اثرات زیرِ غور آئے۔ دونوں فریقوں نے اس بات پر زور دیا کہ پائیدار ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر امن، سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔
ملاقات میں نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان، ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ سیف بن محمد النہیان، عزت مآب شیخ سرور بن محمد النہیان، نائب وزیراعظم و وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل عزت مآب شیخ سیف بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ حامد بن زاید النہیان، نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، زاید اتھارٹی برائے خصوصی افراد کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے ترقی و امورِ شہدا کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ زاید بن محمد بن زاید النہیان، وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور متعدد شیوخ، وزرا، حکام و مہمان شریک تھے۔
دورے کے اختتام پر صدر احمد الشرع متحدہ عرب امارات سے روانہ ہوگئے، جہاں ایئرپورٹ پر نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور متعدد حکام نے انہیں الوداع کہا۔