صدر شیخ محمد بن زاید کی ہدایات پر چاڈ کے لیے 80 لاکھ ڈالر کی اماراتی امداد

ابوظہبی، 15 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر متحدہ عرب امارات نے امارات ایڈ ایجنسی کے ذریعے دوست جمہوریہ چاڈ کے لیے 80 لاکھ امریکی ڈالر مختص کیے ہیں، تاکہ ال نینو کے موسمی اثرات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انسانی بحران سے نمٹنے میں مدد دی جا سکے۔ ان موسمی اثرات نے خوراک کے تحفظ کو مزید متاثر کیا ہے اور بھوک و غذائی قلت کے خطرات میں اضافہ کیا ہے۔
امارات ایڈ ایجنسی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق احمد العامری نے کہا کہ متحدہ عرب امارات موسمیاتی عوامل سے پیدا ہونے والی آفات اور انسانی بحرانوں خصوصاً خوراک کی کمی، بھوک، غذائی قلت اور ذرائع معاش میں کمی جیسے چیلنجز سے نمٹنے اور سب سے زیادہ متاثرہ آبادیوں کی مدد کے لیے اپنا عالمی کردار جاری رکھے ہوئے ہے۔
انہوں نے کہا کہ شدید موسمی حالات، بڑھتا درجہ حرارت، بارش کے بدلتے رجحانات اور پانی کی قلت زرعی پیداوار، خوراک کی دستیابی اور لوگوں کے ذرائع معاش کو براہِ راست متاثر کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں فوری انسانی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ بھوک اور غذائی قلت سے نمٹنے اور متاثرہ آبادیوں کی بحالی کی صلاحیت مضبوط بنانے کے لیے مربوط اقدامات ضروری ہیں۔
چاڈ میں اماراتی امداد کا محور خوراک کے تحفظ کو مضبوط بنانا اور سب سے زیادہ متاثرہ و کمزور طبقات تک مدد پہنچانا ہوگا، خصوصاً ان افراد تک جو بھوک اور غذائی قلت کے زیادہ خطرے سے دوچار ہیں۔ اس اقدام کا مقصد فوری ضروریات پوری کرنے کے ساتھ متاثرہ آبادیوں کو موسمی بحرانوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانا بھی ہے۔
امارات ایڈ ایجنسی دنیا بھر میں موسمیاتی عوامل سے وابستہ آفات اور انسانی بحرانوں کے لیے امدادی پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے، جن میں بھوک اور غذائی قلت سے نمٹنا، خوراک کے تحفظ کو مضبوط بنانا، ابتدائی بحالی میں مدد دینا اور کمزور آبادیوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے پائیدار حل فراہم کرنا شامل ہے۔